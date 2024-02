"Já předjel Nora? To jsem čuměl." Mikyska exceloval, přestože ho braly křeče

Biatlonistu Tomáše Mikysku mrzela po vytrvalostním závodě na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě jediná chyba na posledním terči, která ho stála umístění na rozšířeném pódiu.

Poté, co dojel na životním 10. místě, si ve Vysočina Areně užil ovace fanoušků a děkoval jim za podporu.

"Ta poslední rána mě mrzí, co si budeme povídat. Celkově ale panuje spokojenost," uvedl Mikyska.

"Před poslední střelbou jsem měl v hlavě snad všechno. Než jsem vyjel nahoru na staďák, celou dobu jsem byl v pohodě. Ale jakmile jsem byl tady a lidé začali jásat, najelo mi do hlavy hrozně moc věcí, co by se mohlo stát," doplnil.

Čtyřiadvacetiletý reprezentant zahájil závod na 20 kilometrů třemi bezchybnými položkami a i v té závěrečné střílel v rytmu. První čtyři terče trefil, ten pátý však k jeho zklamání nespadl.

"Věděl jsem, že o něco jedu. Když jsem přijížděl na tu položku, začal jsem cítit nervozitu. Jsem rád, že to nakonec bylo za jedna, mohlo to být i za tři," dodal.

Poslední položku odstřílel za 24 vteřin. "Nějak jsem to tam odspouštěl a bylo to," řekl.

Bez trestné minuty mohl být šestý. "To mě mrzí. Myslím, že ta rána šla na dvě, tři hodiny. Nebylo to nijak daleko," podotkl.

Přestože do posledního kola vbíhal na 11. místě, dokázal ještě předstihnout Nora Vetleho Sjaastada Christiansena.

"Ze začátku jsem to rozjel pomaleji, protože jsem věděl, že je to dlouhý závod. Když mi třeba ujížděl Horn, říkal jsem si, že ho nechám být a nebudu se za ním honit. A v posledním kole jsem měl síly. To bylo super. Když mi pak řekli, že jsem předjel i Christiansena, tak jsem čuměl," řekl rodák z Ústí nad Orlicí.

Po dojezdu si vychutnal ovace zaplněných tribun.

"To bylo neskutečné. Diváci byli super. Na trati i tady jsem si to s nimi hrozně užíval. Chtěl bych jim moc poděkovat," uvedl.

Vylepšil tak na vrcholných akcích maximum, kterým bylo dosud loňské 14. místo z vytrvalostního závodu a závodu s hromadným startem z MS v Oberhofu.

Životní výsledek zajel tři dny poté, co jeho sestra Svatava získala stříbro na juniorském mistrovství Evropy. "Navzájem si fandíme. Už jsem jí pogratuloval, že je dobrá a tak," podotkl.

Příliš neřeší, jak na tom mohl být, kdyby si během srpnového mistrovství světa na kolečkových lyžích nezranil koleno. Kvůli rekonvalescenci se poprvé zapojil do závodů Světového poháru na začátku ledna. "Na to jsem už nemyslel. Dnes mi to vyšlo, byl to super závod a nemám k tomu asi co dodat," poznamenal.

Díky skvělému výsledku má jistou účast v nedělním závodě s hromadným startem. Den předtím ho zřejmě čeká i závod mužských štafet.

"Nebude to jednoduché, ale bude to zajímavé. Budu muset hodně zregenerovat. Hlavně lýtko trochu bolí. Od třetího kola jsem měl křeč a nebylo to dobré. Myslím, že to ale nějak promačkáme," dodal.