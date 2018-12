Hamza o propadu výkonnosti: Někdo jako Koukalová se narodí jednou za dvacet let

před 24 minutami

Prezident českého biatlonu nezavírá oči před tím, že se týmu představení před domácím publikem v Novém Městě na Moravě nepovedlo.

Jiří Hamza zůstává do budoucna optimistou. Momentálně ale s výkony reprezentantů spokojen není. Ani být nemůže. "Ten výkonnostní propad v tuhle chvíli nelze nevidět," uznává.

Jakákoli panika ale podle něj není na místě. Národní tým naskočil na nový systém s novými trenéry a logicky může chvíli trvat, než si veškeré změny sednou. V prvním trimestru navíc biatlonisty trápily rozsáhlé zdravotní problémy.

"Víme, že se zvraty v sezoně dějí. Příkladem může být loňská sezona. Také to bylo zoufalé, pak přišel leden a naši začali jezdit jako z partesu. Věřím, že to může být podobné. Je to sport, jednou jsme dole, jednou nahoře," tvrdí.

Času na zlepšení je ještě dostatek. "Vrcholem je světový šampionát a ten je až za tři měsíce," připomíná fanouškům. Těm zároveň skládá obrovskou poklonu.

Čeští příznivci ve Vysočina aréně předvedli působivé fandění, mohutným aplausem odměňovali i závodníky, kteří dojížděli v druhé polovině startovního pole. "Strašně si takové podpory vážíme. Tohle nevidíte nikde jinde na světě," zdůrazňuje šéf českého biatlonu.

Sportovcům stále věří, i když sledovat třeba trápící se Veroniku Vítkovou pro něj není jednoduché. "Je to pro nás trochu smutné, Verče to na lyžích nejede. Jsem ale přesvědčen, že se vrátí tam, kam patří," říká.

Podobně důvěřuje i trenérskému týmu. "Dáváme trenérům čas na práci, jsou tam novinky, které se musí zaběhnout. Navíc, nejsme fotbal. Nechceme nikoho odvolávat, vlastně na to ani nemáme peníze," odmítá Hamza radikální řezy, které v tuhle chvíli rozhodně nejsou na místě.

Vedení českého biatlonu se pochopitelně zabývá i budoucností. Trenéři momentálně příliš nemají kam sáhnout, ženy dokonce po onemocnění Jessicy Jislové startují v Novém Městě na Moravě pouze ve čtyřech. Doplňovat tým o nová jména se aktuálně jeví jako nadlidský úkol.

"Po olympiádě vždy skončí hodně sportovců, je to normální," říká Hamza. Váží si čerstvého větru, který do reprezentace přinesli Markéta Davidová a Jakub Štvrtecký. A další nová jména se snad fanoušci budou učit v příštích letech.

"Do mládeže jsme začali masivně investovat zhruba před těmi šesti lety. Takže to bude chvíli trvat. Ale nejsme sami, kdo se potýká s těmito vlnami. Vezměte si Švédy, kteří byli po olympiádě v Soči úplně ztracení. A kde jsou teď. Naopak třeba Němci, kdyby se jim teď nevrátila Laura Dahlmeierová, byli by zhruba tam, kde jsme my," vyjmenovává Hamza důvody, proč nepanikařit.

Švédské úspěchy jsou jistě inspirací, stejné obdivné ohlasy momentálně zaznívají na adresu italského týmu.

"Před třemi čtyřmi lety takhle všichni obdivovali nás," připomíná, společně se vzpomínkou na Gabrielu Koukalovou, která přerušila kariéru před minulou sezonou.

"Je třeba si přiznat, že sportovec jako je Gábina se rodí jednou za dvacet let, možná i za víc. Cením si ale náznaků perspektivy, kterou přinesli Davidová a Štvrtecký. Věřím, že zase půjdeme nahoru," uzavírá prezident hodnocení v optimistickém duchu.