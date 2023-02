Zkušená Davidová i mladá Voborníková na střelnici chybují a jsou mimo hru o špičku

Startovní listina

1. Denise Herrmannová-Wicková (GER)

2. Hanna Öbergová (SWE) +2

3. Linn Perssonová (SWE) +26

4. Marte Olsbuová Roiselandová (NOR) +31

5. Lisa Vittozziová (ITA) +46

6. Markéta Davidová (CZE) +51

7. Sophia Schneiderová (GER) +58

8. Polona Klemenčičová (SLO) +58

9. Anna Magnussonová (SWE) +59

10. Julia Simonová (FRA) +1:03

11. Emma Lunderová (CAN) +1:04

12. Juni Arnekleivová (NOR) +1:05

13. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:09

14. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +1:11

15. Chloé Chevalierová (FRA) +1:12

16. Elvira Öbergová (SWE) +1:14

17. Hanna Kebingerová (GER) +1:16

18. Tereza Voborníková (CZE) +1:18

19. Dorothea Wiererová (ITA) +1:25

20. Aita Gasparinová (SUI) +1:27

21. Lotte Lieová (BEL) +1:31

22. Mona Brorssonová (SWE) +1:31

23. Janina Hettichová-Walzová (GER) +1:33

24. Anais Chevalierová-Bouchetová (FRA) +1:33

25. Paulina Bátovská Fialková (SVK) +1:34

26. Lou Jeanmonnotová (FRA) +1:35

27. Sophie Chauveauová (FRA) +1:35

28. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +1:40

29. Julija Džimová (UKR) +1:40

30. Jekatěrina Avvakumovová (KOR) +1:43

31. Milena Todorovová (BUL) +1:45

32. Anastasia Tolmačevová (ROU) +1:46 (1)

33. Hannah Auchentallerová (ITA) +1:46

34. Rebecca Passlerová (ITA) +1:49

35. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:50

36. Ragnhild Femsteineviková (NOR) +1:52

37. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +1:52

38. Maya Cloetensová (BEL) +1:52

39. Amy Basergaová (SUI) +2:00

40. Tuuli Tomingasová (EST) +2:02

41. Vanessa Voigtová (GER) +2:06

42. Ida Lienová (NOR) +2:07

43. Olena Bilosjuková (UKR) +2:15

44. Anastasija Merkušynová (UKR) +2:17

45. Dunja Zdoucová (AUT) +2:19

46. Samuela Comolová (ITA) +2:21

47. Ivona Fialková (SVK) +2:22

48. Nadia Moserová (CAN) +2:23

49. Anna Gandlerová (AUT) +2:24

50. Elisa Gasparinová (SUI) +2:25

51. Joanna Jakielová (POL) +2:28

52. Natalja Kočerginová (LTU) +2:32

53. Gabriele Leščinská (LTU) +2:36

54. Anna Mąková (POL) +2:36

55. Deedra Irwinová (USA) +2:39

56. Kamila Żuková (POL) +2:44

57. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL) +2:44

58. Anamarija Lampičová (SLO) +2:47

59. Lucie Charvátová (CZE) +2:55

60. Susan Külmová (EST) +2:56