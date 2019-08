Byla to noční můra, líčí Fourcade svůj biatlonový pád. Připadal si jako v cizím těle

před 1 hodinou

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Martin Fourcade. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Jeho dominance nad biatlonovým světem trvala neuvěřitelných sedm let. Martin Fourcade během nich působil jako neomylný polobůh bez výkyvů formy. Jako muž, který není k poražení.

Triumfální série se dramaticky zastavila minulou zimu. Fourcade prožil nečekaný sportovní pád. V roli jasného hegemona ho přesvědčivě nahradil Nor Johannes Bö, zatímco francouzský fenomén v pořadí Světového poháru klesl až na konečné dvanácté místo.

Z mistrovství světa v Östersundu odjel bez cenného kovu, což se mu na velké akci stalo naposledy v roce 2010.

Co je s Fourcadem? Ta otázka visela ve vzduchu a mučila i samotného sportovce. Francouz byl léta zvyklý pohybovat se v takřka nadlidských výkonnostních sférách, najednou ale tvrdě padl zpět mezi smrtelníky.

Třicetiletý biatlonista v rozhovoru pro norskou televizi NRK otevřeně promluvil o tom, jak s ním zhoršené výkony psychicky zamávaly. "Byla to noční můra. Bylo strašně náročné přijmout, že zničehonic nejsem na té nejvyšší úrovni. Nepoznával jsem se," prohlásil.

V celé sezoně vyhrál jen dva individuální závody. Mladý Bö ho postupem času deklasoval stále výrazněji. A tak Fourcade boj o osmý velký křišťálový glóbus velmi brzy vzdal a vynechával závody. "Připadal jsem si jako v cizím těle," popsal Fourcade své trápení.

Během sezony neustále pátral po tom, co je špatně. Dokonce několikrát uvažoval o předčasném konci. "Ptal jsem se sám sebe, proč to tak je, čím jsem si to zasloužil," uvedl.

Nakonec ale jednu slabší sezonu přijal jako fakt. "Nemohl jsem z toho obviňovat ani sebe, ani své tělo. Vím, že jsem po něm chtěl za ty roky hodně. Prostě jsem měl po sedmi neuvěřitelných sezonách jednu normální," řekl Fourcade.

Společně s trenérským týmem nakonec dospěl k názoru, že jeho předsezonní příprava byla až příliš náročná. "Trénoval jsem až moc, až příliš intenzivně. Proto jsem nebyl ve své kůži. Proto jsem letos na jaře trochu zvolnil. Tělo mi vyslalo signál," prohlásil.

Teď francouzská legenda doufá, že se znovu vrátí na svou obvyklou úroveň. "Své tělo už jsem dal zase do pořádku," podotkl Fourcade.

V příští sezoně bude chtít rozšířit svá úchvatná čísla. Během kariéry vyhrál 72 závodů Světového poháru, sedmi velkým přidal celkem 24 malých křišťálových glóbů, stal se jedenáctkrát mistrem světa a pětkrát olympijským vítězem.