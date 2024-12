Bayern poprvé padl, Leverkusen dotahuje. Atalanta dál vítězí a vévodí Itálii

Lídr tabulky německé fotbalové ligy Bayern Mnichov poprvé v sezoně prohrál, v Mohuči podlehl 1:2. Leverkusen zvítězil v Augsburgu 2:0, posunul se na druhé místo a stáhl náskok Bayernu na čtyři body.

Patrik Schick do utkání nastoupil v 68. minutě, Matěj Kovář zůstal mezi náhradníky. Třetí Frankfurt může Bayer o bod opět předskočit, pokud v neděli zvítězí v Lipsku.

Mohuč otevřela skóre čtyři minuty před pauzou. Sérii nedůrazností v obraně Bayernu potrestal I Če-song. Dvaatřicetiletý jihokorejský záložník následně uzavřel úvodní hodinu utkání svou druhou trefou. Asistenci si u obou branek připsal útočník Sieb, jenž v 15. minutě nahradil zraněného Burkardta. Lídr bundesligy zvládl už jen snížit, tři minuty před koncem se prosadil Sané.

První bundesligovou porážku zažil trenér mnichovského týmu Vincent Kompany, jenž se minulý týden stal teprve třetím trenérem v historii německé nejvyšší soutěže, který v prvních 13 ligových zápasech neprohrál.

Leverkusen šel v Augsburgu do vedení ve 14. minutě, po Frimpongově přízemním centru se podruhé v sezoně prosadil Francouz Terrier. Konečný výsledek stanovil umístěnou střelou pět minut před poločasem Wirtz. Německý supertalent tak svou šestou brankou v sezoně vyrovnal zraněného nejlepšího týmového střelce Boniface a s pěti asistencemi navrch je nejproduktivnějším hráčem Bayeru.

Svěřenci Xabiho Alonsa v letošním kalendářním roce neprohráli ani jeden ze 17 venkovních zápasů, což se dosud podařilo jen Bayernu Mnichov v letech 1986 a 2013.

Zápas mezi Unionem Berlín a Bochumí byl v nastaveném čase přerušen za stavu 1:1 poté, co byl hostující brankář Drewes zasažen do hlavy předmětem letícím z hlediště. Jednatřicetiletý Němec musel být následně ošetřen a odveden do šatny, kam rozhodčí Martin Petersen poslal i zbylé hráče obou týmů. Zápas se dohrál po zhruba dvacetiminutovém přerušení.

Německá fotbalová liga - 14. kolo:

Augsburg - Leverkusen 0:2 (14. Terrier, 40. Wirtz), Mohuč - Bayern Mnichov 2:1 (41. a 60. I Če-song - 87. Sané), Mönchengladbach - Kiel 4:1 (43. a 79. Pléa, 1. Kleindienst, 26. Hack - 30. Gigovič), Union Berlín - Bochum 1:1 (33. Hollerbach - 23. Sissoko),

18:30 St. Pauli - Brémy.

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 14 10 3 1 42:12 33 2. Leverkusen 14 8 5 1 32:20 29 3. Frankfurt 13 8 3 2 33:18 27 4. Lipsko 13 7 3 3 21:14 24 5. Freiburg 14 7 3 4 20:19 24 6. Mohuč 14 6 4 4 25:19 22 7. Wolfsburg 14 6 3 5 31:25 21 8. Dortmund 13 6 3 4 24:20 21 9. Mönchengladbach 14 6 3 5 23:19 21 10. Stuttgart 13 5 5 3 26:23 20 11. Brémy 13 5 4 4 20:24 19 12. Union Berlín 14 4 5 5 13:15 17 13. Augsburg 14 4 4 6 16:27 16 14. Hoffenheim 13 3 4 6 18:25 13 15. St. Pauli 13 3 2 8 11:17 11 16. Heidenheim 13 3 1 9 17:28 10 17. Kiel 14 1 2 11 14:37 5 18. Bochum 14 0 3 11 11:35 3

Fotbalisté vedoucího Bergama zvítězili v 16. kole na hřišti Cagliari 1:0 a připsali si desátou ligovou výhru v řadě, což se jim podařilo poprvé v historii. O jedinou branku v zápase se po dvou minutách na hřišti v 66. minutě postaral střídající záložník Nicoló Zaniolo. V čele tabulky Serie A má Atalanta pětibodový náskok před druhou Neapolí, jež dnes od 18:00 hraje v Udine.

Na třetí Inter a čtvrtou Fiorentinu mají svěřenci Giana Piera Gasperiniho náskok šesti bodů. Oba celky mají však dva zápasy k dobru, včetně vzájemného zápasu, který se nedohrál po kolapsu záložníka "Fialek" Edoarda Boveho.

Italská fotbalová liga - 16. kolo:

Cagliari - Bergamo 0:1 (66. Zaniolo),

18:00 Udine - Neapol,

20:45 Juventus Turín - Benátky.

