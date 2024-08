Barák není v nominaci reprezentace. Nešťastníkovi z Eura dal ale kouč Hašek naději

V nominaci české fotbalové reprezentace na zářijové úvodní dva zápasy nového ročníku Ligy národů v Gruzii a s Ukrajinou chybí Antoní Barák. Záložník Fiorentiny byl na Euru v posledním duelu s Tureckem vyloučen, což zásadně přispělo k tomu, že národní tým skončil na šampionátu už v základní skupině.

"V Tondově případě jsme uvažovali tak, že má stopku na zápas s Gruzií, kde by se nám hodil více. Hrál 55 minut v posledním ligovém zápase za Fiorentinu, řeší přestup. Teď v nominaci není, ale je ještě možné, že ho donominujeme i podle zdravotního stavu dalších," dal kouč Ivan Hašek Barákovi naději.

Ve výběru jsou tři nováčci: gólmani Jakub Markovič s Adamem Zadražilem a obránce Matěj Ryneš.

Hašek povolal 23 hráčů, poprvé od svého lednového nástupu do funkce dá šanci záložníkům Lukáši Kalvachovi s Alexem Králem či útočníkovi Tomáši Čvančarovi.

Český tým nastoupí k prvním zápasům od nevydařeného mistrovství Evropy v Německu. Hašek oproti šampionátu postrádá řadu hráčů ze zdravotních důvodů - nově mu vypadl obránce Tomáš Holeš.

V nominaci chybí také brankáři Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem, i proto se dostalo na gólmanské nováčky.

"Co se týče gólmanů, nejvíce jsme to v posledních dnech řešili s trenérem brankářů Radkem Černým. On byl hlavní, kdo dával návrh na to, kdo bude nominovaný. Samozřejmě jsme to konzultovali. Vybrali jsme dva nováčky z řad ligových týmů. Bavili jsme se i o Tondovi Kinském, ale toho necháváme jednadvacítce," vysvětlil Hašek.

Z obránců ze zdravotních důvodů vypadli také Tomáš Vlček a David Jurásek, místo něj Hašek na levý kraj poprvé vybral Ryneše ze Sparty.

"Matěj podává velmi dobré výkony. Je vidět, že na mezinárodní úrovni chytá rytmus a tempo, jeho výkonnost neustále stoupá," hodnotil Hašek.

Už na přípravném kempu v Rakousku před Eurem se zranil při jízdě na tříkolce středopolař Michal Sadílek. Z osobních důvodů schází pravý bek či záložník David Douděra, který řeší vážné onemocnění v blízké rodině.

Hašek dal poprvé od svého nástupu šanci Královi z Espaňolu Barcelona a plzeňskému Kalvachovi, který naposledy nastoupil za reprezentaci před dvěma lety. Příležitost poprvé letos dostal také útočník Čvančara z Mönchengladbachu.

"Máme zprávy od kondičního trenéra, který je s ním, že je velmi dobře připravený. Věřím, že Tomáš bude mít daleko lepší rok než v minulé sezoně," uvedl Hašek.

"Velmi dobrou formu má také Alex Král. Vidíme každý zápas, jsme s ním v kontaktu. Je členem základní sestavy Espaňolu a je velmi platný," dodal kouč, který během srazu oslaví 61. narozeniny.

Češi si v Tbilisi 7. září zopakují souboj s Gruzií, s níž na šampionátu remizovali 1:1. O tři dny později pak přivítají Ukrajinu v pražském Edenu.

Reprezentanti rozehrají čtvrtý ročník Ligy národů a potřetí se představí ve druhé ze čtyř výkonnostních úrovní soutěže. Předloni si ještě pod vedením trenéra Šilhavého poprvé vyzkoušeli elitní Ligu A, ve skupině ale skončili poslední a sestoupili.

Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na vrcholných turnajích. Čtvrtý ročník bude propojen s evropskou částí kvalifikace o příští mistrovství světa.

Ke dvanácti týmům z druhých pozic v klasické kvalifikaci se připojí čtyři nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří neskončí do druhé příčky. Těchto šestnáct zemí se pak v play off utká o zbylá čtyři evropská místa na šampionátu v roce 2026.

Hübschman generálním manažerem

Novým generálním sportovním manažerem fotbalové reprezentace se stal Tomáš Hübschman. Dvaačtyřicetiletého někdejšího defenzivního záložníka národního týmu, který po minulé sezoně ukončil profesionální kariéru, jednomyslně jmenoval výkonný výbor FAČR.

Funkce reprezentačního manažera byla neobsazená od listopadového konce předchozího trenéra Jaroslava Šilhavého a lednového nástupu kouče Ivana Haška.

"Hrát za českou reprezentaci pro mě vždy byla ohromná čest. Úplně stejně vnímám, když teď budu u reprezentace působit jako manažer," uvedl v tiskové zprávě Hübschman, který hrával za Spartu Praha, Šachtar Doněck a naposledy Jablonec. Za národní tým nastoupil do 58 zápasů a dal jednu branku.

"Během své hráčské kariéry jsem získal spoustu zkušeností, ať už doma nebo v zahraničí, a ty se teď budu snažit v nové pozici zúročit, aby Česko bylo úspěšné v Lize národů a poté v kvalifikaci na mistrovství světa," řekl Hübschman, který zároveň nebude působit v žádné jiné funkci v klubu nebo agentské agentuře.

"Tomáše znám odmalička, pamatuji jeho začátky ve Spartě. Je to charakterní kluk, reprezentaci má co dát. I svými zkušenostmi ze Šachtaru, které se nám teď budou hodit před dvěma zápasy s Ukrajinou," poukázal trenér Hašek na blížící se start Ligy národů.

Nový manažer se celému týmu představí hned v pondělí, kdy začne první sraz národního týmu před zápasy v Gruzii a proti Ukrajině.

Hübschman se zúčastnil Eura 2004 a 2012. Jako člen reprezentace do 21 let vyhrál mistrovství Evropy 2002. V české lize působil ve Spartě a Jablonci, za které dohromady odehrál 365 ligových zápasů.

Získal český titul i domácí pohár. V zahraničí dlouhodobě působil v Šachtaru Doněck, se kterým v roce 2009 vyhrál Pohár UEFA a osmkrát ukrajinskou ligu.

Nominace české fotbalové reprezentace na utkání Ligy národů:

Pozice Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Matěj Kovář Leverkusen 3 0 Jakub Markovič Ostrava 0 0 Adam Zadražil Hradec Králové 0 0 Obránci Vladimír Coufal West Ham 45 1 Robin Hranáč Hoffenheim 6 0 Ladislav Krejčí II Girona 13 3 Matěj Ryneš Sparta Praha 0 0 Martin Vitík Sparta Praha 2 0 Jaroslav Zelený Sparta Praha 10 0 David Zima Slavia Praha 21 1 Záložníci Václav Černý Glasgow Rangers 17 6 Lukáš Červ Plzeň 1 0 Matěj Jurásek Slavia Praha 4 1 Lukáš Kalvach Plzeň 4 0 Alex Král Espaňol Barcelona 39 2 Ondřej Lingr Feyenoord Rotterdam 18 1 Lukáš Provod Slavia Praha 22 3 Tomáš Souček West Ham 72 13 Pavel Šulc Plzeň 4 0 Útočníci Tomáš Čvančara Mönchengladbach 6 1 Adam Hložek Hoffenheim 34 2 Tomáš Chorý Slavia Praha 7 2 Patrik Schick Leverkusen 40 20