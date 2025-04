Hertlův gól Vegas k výhře nepomohl, Florida vítězně vykročila za obhajobou

Útočník Tomáš Hertl skóroval i ve druhém zápase play off NHL. Hokejisté Vegas ale prohráli s Minnesotou 2:5 a série se stěhuje na její led za stavu 1:1.

Vegas utekl zápas hned v úvodní třetině, po které prohrávalo už 0:3. Když ve 24. minutě zvýšil Kirill Kaprizov na 4:0, bylo o osudu zápasu prakticky rozhodnuto. Hertl v úvodu třetí třetiny snížil z prostoru před brankou na 2:4, víc ale domácí nesvedli. Naopak v závěru inkasovali při hře bez brankáře.

"Do zápasu jsme vůbec nevstoupili špatně, Minnesota ale využila v podstatě každou příležitost a i přes převahu jsme museli dohánět manko. Ve druhé a třetí třetině jsme kontrolovali hru a vytvářeli si šance, na obrat už to ale nestačilo. Rozhodně se však máme od čeho odrazit do dalších zápasů," řekl útočník Vegas Noah Hanifin.

Florida v závěru základní části prohrála sedm z posledních deseti zápasů, v úvodu play off se ale vrátila na vítěznou vlnu. Na ledě Tampy Bay vyhráli Panthers i díky dvěma gólům a přihrávce Matthewa Tkachuka, který po zranění třísel nastoupil poprvé po dvou měsících.

Tkachuk zazářil, i když neodehrál ani 12 minut. Trenér Paul Maurice ho využíval hlavně při přesilových hrách, ve kterých americký útočník zaznamenal všechny tři body.

"To čekání na návrat bylo dlouhé. Chyběl mi ten vzruch na ledě, emoce, energie, souboje s protihráči i ruch na střídačce. Jsem vděčnýto, že tu mohu být a užívám si každou vteřinu na ledě," řekl Tkachuk, který v minulém ročníku dotáhl Floridu ke Stanley Cupu 22 body v play off.

Nyní navázal tam, kde před zraněním skončil. Před dlouhou pauzou držel šestizápasovou střeleckou sérii a proti Lightning ji protáhl o další duel. "Vrátil se a hned měl neuvěřitelný vliv na celý tým. Je to hráč, který se narodil pro play off, kde naplno vynikne jeho hra," řekl obránce Nate Schmidt, jenž se na úvod play off rovněž blýskl dvěma góly.

Torontu zařídil vítězství v 64. minutě Max Domi. Gólem a asistencí se pod výhru podepsal John Tavares. "Je to pro nás velká výhra. Ottawa odehrála skvělý zápas, my jsme ale drželi při sobě a došli jsme si pro druhý bod. To je před přesunem do Ottawy hodně důležité," řekl Domi

Ottawa se do play off probojovala po sedmi neúspěšných sezonách a i přes dvě prohry dál věří v postup.

"V kabině nikdo nepanikaří. Těšíme se na domácí zápasy, kde nás požene zaplněná aréna a věřím, že nám pomůže ke dvěma výhrám," řekl kapitán Senators Brady Tkachuk, který dal první gól v bojích o Stanley Cup v kariéře.

Hokejisté Caroliny dovolili New Jersey i ve druhém zápase jediný gól a potvrdili, že mizerná forma ze závěru základní části je pryč. Vítěznou branku dal v 26. minutě v oslabení v oslabení Jordan Martinook. Hvězdou zápasu byl domácí gólman Frederik Andersen, který pochytal 25 střel.

"Náš úkol je pořád stejný. Potřebujeme si tvořit mnohem víc šancí při hře pět na pět. Při rovnovážném stavu hráčů na ledě si nevedeme špatně, ale bez šancí nepřicházejí góly a to nás sráží," řekl kouč New Jersey Sheldon Keefe.

1. kolo play off NHL:

Východní konference:

Tampa Bay - Florida 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Branky: 13. Guentzel, 34. Point - 25. a 46. Schmidt, 25. a 30. M. Tkachuk, 4. Bennett, 20. Reinhart. Střely na branku: 22:16. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Schmidt, 3. Reinhart (všichni Florida). Stav série 0:1.

Toronto - Ottawa 3:2 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 4. Rielly, 9. Tavares, 64. Domi - 36. B. Tkachuk, 55. Gaudette. Střely na branku: 21:28. Diváci: 19.333. Hvězdy zápasu: 1. Domi, 2. Tavares, 3. Rielly (všichni Toronto). Stav série 2:0.

Carolina - New Jersey 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 23. Gostisbehere, 26. Martinook, 60. Jarvis - 4. Bratt. Střely na branku: 28:26. Diváci: 18.910. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Martinook, 3. Gostisbehere (všichni Carolina). Stav série 2:0.

Západní konference:

Vegas - Minnesota 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Branky: 33. Hanifin, 43. Hertl - 24. a 58. Kaprizov, 10. Boldy, 12. M. Foligno, 18. Zuccarello. Střely na branku: 32:17. Diváci: 18.311. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Boldy (oba Minnesota), 3. Hanifin (Vegas). Stav série 1:1.