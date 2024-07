Anglie zase unikla průšvihu. Proti Švýcarům zlomila letité penaltové prokletí

Fotbalisté Anglie porazili ve třetím čtvrtfinále mistrovství Evropy po remíze 1:1 a prodloužení Švýcarsko na penalty 5:3. Ve středu budou hrát v Dortmundu s vítězem večerního duelu Nizozemsko - Turecko o postup do finále.

Trent Alexander-Arnold bezprostředně poté, co proměnil rozhodující penaltu ve čtvrtfinále Eura. | Foto: Reuters

V základní hrací době otevřel skóre Švýcar Breel Embolo, vyrovnal Bukayo Saka. V rozstřelu selhal pouze Manuel Akanji, všichni angličtí exekutoři uspěli.

Do Düsseldorfu se sjela řada prominentních osobností podporujících oba soupeře.

Nechyběla švýcarská prezidentka Viola Amherdová stejně jako princ William. Společně sledovali drama, které dospělo až do penalt. Anglie zlomila dlouholeté prokletí, po čtyřech svých posledních rozstřelech na Euru vždy vypadla.

Švýcaři byli dosud čtyřikrát ve čtvrtfinále na MS či ME, dál se ale nikdy nedostali. A nezvládli ani pátý pokus. Anglie došla na minulém Euru do finále, neprohrála již 14 vzájemných zápasů v řadě, Švýcarsko uspělo naposledy před 43 lety.

Mužem zápasu byl vyhlášen Saka, který ve finále minulého ME penaltu v rozstřelu neproměnil.

"Věřím v boha. Vzpamatovat se z něčeho takového je opravdu těžké, ale dnes jsem to využil. Všichni dobře víme, co se minule ve finále stalo. Celý zápas jsme dominovali a věřil jsem, že šance přijde. Chopil jsem se jí a jsem za to na sebe hrdý," řekl pro BBC.

"Myslím, že jsme ukázali, jak moc chceme turnaj vyhrát. Doufejme, že příští zápas vyhrajeme za 90 minut, ale pokud to bude trvat i nadále takhle, uděláme cokoliv!" dodal Saka.

Gareth Southgate oslavil vítězně jubilejní 100. zápas jako hlavní trenér Anglie. "Hráči jsou skvělí, byl to náš nejlepší výkon na šampionátu. Způsobili jsme soupeři spoustu problémů s míčem. Jsou opravdu dobří, je těžké je bránit. Ukázali jsme charakter a odolnost, se kterou je možné vyhrávat turnaje. Není to jen o dobré hře, musíte ukázat i další atributy," řekl kouč.

Anglie byla až dosud kritizovaná za nevýrazné výkony. Tentokrát začala aktivněji, narážela však na pozorně bránícího soupeře. Švýcaři se snažili dostat téměř všechny hráče za míč, když ho měl protivník v držení, podobně jako ve skupině proti Německu. Favorit měl individuálně v útoku velkou kvalitu a Yakinův tým nic neriskoval.

Důsledkem bylo, že diváci celý první poločas marně čekali na vážnější šanci. Až v jeho závěru se Saka dostal do šestnáctky a nachystal příležitost Mainoovi, jenže Xhaka skluzem jeho pokus zblokoval.

Švýcarský brankář Sommer musel na turnaji ve čtyřech předchozích zápasech předvést pouze šest zákroků. Do přestávky žádný další nepřidal, poměr střel na branku 0:0 věrně ilustroval první dějství.

Až v 51. minutě se Embolo tísněn Konsou pokusil o zakončení z otočky, slabý pokus však snadno sebral ze země Pickford. Ani první střela na branku vzrušení nepřinesla.

Právě útočník Monaka přece jen otevřel skóre. Po souhře se Schärem v 75. minutě Ndoye s tečí Stonese poslal míč před odkrytou branku, kde ho Embolo snadno doklepl do sítě.

Anglie však o pět minut později vyrovnala. Saka si od rohu pokutového území navedl balon na levačku a přesnou střelou o vzdálenější tyč překonal Sommera.

Také třetí čtvrtfinále na šampionátu se tak muselo prodlužovat. Nebezpečně vystřelil Rice, na druhé straně měl šanci Widmer a Shaqiri přímo z rohu trefil spojnici břevna a tyče.

Rozhodovaly až penalty a hned v první sérii Pickford vyrazil slabou Akanjiho střelu. Další fotbalisté už uspěli, takže Anglie postoupila.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu - čtvrtfinále:

Düsseldorf: Anglie - Švýcarsko 1:1 (0:0) po prodl., na pen. 5:3

Branky: 80. Saka - 75. Embolo. Penalty proměnili: Palmer, Bellingham, Saka, Toney, Alexander-Arnold - Schär, Shaqiri, Amdouni. Neproměnil: Akanji (Švýc.). Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Kane - Schär, Widmer. Diváci: 46.907.

Anglie: Pickford - Walker, Stones, Konsa (78. Palmer) - Trippier (78. Eze), Mainoo (78. Shaw), Rice, Saka - Foden (115. Alexander-Arnold), Bellingham - Kane (109. Toney). Trenér: Southgate.

Švýcarsko: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Rieder (64. Zuber), Freuler (118. Sierro), Xhaka, Aebischer (118. Amdouni) - Ndoye (98. Zakaria), Embolo (109. Shaqiri), Vargas (64. Widmer). Trenér: Yakin.