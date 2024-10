Absolutní nesmysl, řekl Trpišovský o červené kartě. Sudí vysvětlil i vyloučení Vitíka

Ani první derby pražských "S" v této fotbalové sezoně se neobešlo bez divokých strkanic - a také bez červených karet. Zatímco v zápase 11. ligového kola zvítězila Slavia 2:1, na vyloučení "uhrála" Sparta plichtu 1:1.

Ve třetí minutě nastavení, když se Sparta pokoušela šturmovat za vyrovnáním, zkrotil domácí gólman Antonín Kinský střelu Albiona Rrahmaniho.

Po následné strkanici udělil sudí Ladislav Szikszay druhou žlutou kartu a tím vzápětí i červenou letenskému stoperovi Martinu Vitíkovi.

"Ve spolupráci s asistentem jsme udělili Vitíkovi druhou žlutou kartu za kopnutí obránce Slavie do lýtka bez možnosti hrát míč. Ten už měl v moci brankář. Vitík tím vyprovokoval hromadnou konfrontaci na hřišti," vysvětlil Szikszay v rozhovoru pro O2 TV.

Vyloučen byl o několik desítek později i domácí záložník Oscar. Ten se nechal vyprovokovat Rrahmanim, který do něho mimo těžiště hry zbytečně strkal. Slávistický středopolař zareagoval naznačením úderu hlavou do hrudi, načež se Rrahmani skácel k zemi.

Hlavní arbitr po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu poslal předčasně Oscara do šaten, provokujícímu Rrahmanimu ukázal žlutou kartu.

"Byl to absolutní nesmysl z naší strany, zvlášť když už bylo vidět, že bude konec," zlobil se kouč vítězů Jindřich Trpišovský.

"Jediná kaňka utkání. Oscar hrál dobře a teď nám bude chybět," posteskl si stratég červenobílých.

I přes vypjatý závěr si Szikszay vysloužil pochvalu od trenéra Sparty Larse Friise. "Byl to jeden z nejlepších výkonů rozhodčího v derby, 90 minut utkání velmi dobře zvládal," prohlásil Dán na lavičce Sparty.

"U první červené karty jsem si myslel, že se k tomu bude rozhodčí vracet, protože Viťas na brankáře nešlápl. Myslím, že to nebyl zápas na dvě červené karty," doplnil přesto Friis.

"Do nějaké 85. minuty se nám to podařilo. Pak tam byly nějaké akce, co jsem mohli udělat líp. Ale myslím, že celkový dojem z derby je dobrý," ohodnotil Szikszay svůj výkon.