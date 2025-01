A přece změny. Bývalý reprezentant jde do béčka, Sparta sáhla i do realizačního týmu

Fotbalisté Sparty vstoupí do zimní přípravy se změnou v realizačním týmu dánského kouče Larse Friise. Český mistr na dnešní tiskové konferenci oznámil, klub ukončil spolupráci s prvním asistentem Jensem Askouem. Na jeho pozici se posune dosavadní development kouč a asistent Michal Vávra. Zkušený záložník David Pavelka se přesunul do rezervního týmu.

Askou přišel na Letnou před sezonou z IFK Göteborg, kde působil na pozici prvního trenéra. Po půlroce ale Prahu opustil.

"Ke změně jsme se rozhodli po našich důkladných analýzách. Jens je výborný chlap a kvalitní trenér. Nebylo to jednoduché, ale rozhodl defenzivní aspekt. Byl to jeden z důvodů, proč náš podzim nebyl tak dobrý. Viděli jsme také rozvoj Michala Vávry, který udělal obrovský pokrok. Je to systémová změna. On se teď bude soustředit na defenzivní činnost Sparty," uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Bývalý reprezentant Pavelka se přesunul do druholigového B-týmu, aby mladším talentovaným spoluhráčům předával zkušenosti. "Rozhodně naplnil vlastnosti, kvůli kterým se do Sparty vracel. Je třeba mu poděkovat, všichni si pamatují třeba jeho gól v Plzni v první Priskeho mistrovské sezoně," připomněl Rosický.

Pavelka až dosud patřil v kabině k vůdčím osobnostem. "Ano, Pavlas patřil k lídrům. I na to se musíme podívat, lídrovství je důležitá otázka, stejně jako třeba styl hry. Věříme, že nám někdo do Pavelkovy role zase doroste," řekl trenér Friis. "Počítáme s tím, že se k lídrům může zařadit Elias Cobbaut. Byl zatím bohužel až příliš často zraněný a málo toho odehrál, ale je to přesně typ lídra," doplnil ho Rosický.

Obhájce titulu a po podzimu třetí tým ligové tabulky již v minulých dnech oznámil také další změny v hráčském kádru. První posilou se stal obránce Emmanuel Uchenna z ostravského Baníku. Sparta si stáhla dva své hráče z hostování, Adama Ševínského z Liberce a Patrika Vydru z Mladé Boleslavi.

"Oba měli na podzim důležitou roli ve svých týmech, kde by se mohli i nadále rozvíjet. Věříme však, že teď je dobrý čas vzít je zpátky a zabudovat je do mužstva i vzhledem k létu, kdy bude znovu velmi divoký program. Můžou nám přinést něco, co jsme neměli," vysvětlil Rosický. "Počítáme ještě s dalšími změnami, žádné zemětřesení v kádru však rozhodně nečekejte," dodal a zdůraznil, že český mistr aktuálně nemá nabídku na přestup žádného svého hráče.

Dalibor Večerka zamířil do Teplic, vedení letenského klubu teď dotahuje detaily jeho nového angažmá.

Sparta odcestuje v úterý na soustředění do Marbelly, kde bude ladit formu před zbývajícími dvěma duely základní fáze Ligy mistrů s Interem Milán a v Leverkusenu a jarním startem domácí soutěže. Ve Španělsku se utká s Malmö a Bödo/Glimt.