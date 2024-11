Djokovič nám zatápí, odkryl podavač. To pranýřovaný Rus je zlý jen sám na sebe

Chování tenistů směrem k dětským podavačům míčů je v posledních letech pod drobnohledem, jakékoli náznaky nevhodných reakcí se pak negativně promítají do mediálního obrazu velkých hvězd. Jen velmi ojediněle se však stane, že veřejnosti sdělí své dojmy někdo z řad samotných ballgirls či ballboys.

Výjimkou se během uplynulého Turnaje mistrů v Turíně stal osmnáctiletý podavač míčů Cesare Ciccotti. V zajímavém rozhovoru pro magazín Ubitennis nejprve popsal aktuální italskou tenisovou horečku: "Sinnermánii".

První hráč světa Jannik Sinner životní sezonu a nadvládu nad světovým tenisem potvrdil suverénním triumfem na podniku pro osm nejlepších hráčů.

"Publikum přišlo jen kvůli němu. Před rokem to vůbec takové nebylo. Lidé teď bouřlivě aplaudovali dokonce i reklamám, ve kterých Sinner účinkoval. Bylo jim jedno, že na kurtu jsou zrovna dva jiní tenisté," uvedl Ciccotti.

"Když hraje zápas, kurt se třese. My podavači doslova cítíme, jak se nám povrch chvěje pod nohama. Dav dupe tolik, že se celá hala hýbe, tedy aspoň nám to tak připadá," popsal atmosféru v Inalpi aréně.

Turínský mladík byl během letošního ročníku bezprostředním svědkem vzteklého výbuchu Daniila Medveděva v jeho úvodním klání proti Američanovi Tayloru Fritzovi. Rus zničil svou raketu a nešťastnou náhodou i mikrofon umístěný v zadní části dvorce.

"Byl jsem přímo za ním. Společně s dalším klukem jsme sbírali trosky mikrofonu, protože se rozpadl na tisíc kousků," uvedl Ciccotti.

Když hraje Medveděv, jsou prý podavači na něco podobného připravení. Zároveň si dávají pozor, aby šampionovi US Open z roku 2021 podávali míče včas.

"Vždycky chce hodit dva míče zleva a dva míče zprava. Musíme být velmi rychlí, jinak začne být okamžitě nervózní," vysvětlil již zkušený ballboy.

Svěřil se také s tím, jak v minulých ročnících prožil intenzivní okamžiky při práci s Novakem Djokovičem.

"Také nám dost zatápí, vždycky jsme s ním trochu víc napjatí. Letos jsme věděli, že možná vyjma Medveděva, nebudeme mít žádné výraznější problémy. Ačkoli, když Alexander Zverev prohrává, jeho přístup k nám se lehce změní," vysvětlil Ciccotti.

Naopak žádný problém prý není s Andrejem Rubljovem, dalším ruským tenistou, který je zejména v letošní sezoně pranýřovaný za nekontrolovatelné exploze vzteku.

"Ne ne, Rubljov je zlý jenom sám na sebe," připomněl Ciccotti.

Ruský hráč je schopný mlátit se raketou do hlavy nebo do nohou až do krve, k ostatním se ale prý chová slušně.

"Popravdě je to jeden z těch opravdu nejlaskavějších a nejzdvořilejších hráčů," dodal podavač.