"Na takovou mentalitu nejsme zvyklí." ATP ukázala zákulisní video s Menšíkem

Zažil průlomovou sezonu se vším všudy, a to je Jakubovi Menšíkovi teprve 19 let. Po úžasném roce, který zakončil v první padesátce žebříčku, si zahraje i prestižní NexGen turnaj v Džiddě. Okruh ATP nyní zveřejnil zákulisní reportáž ze života českého mladíka na okruhu a pasuje ho do role jednoho z největších talentů současnosti.

Video: ATP