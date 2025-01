"Značka CZE teď letí vzhůru." Nad českým tenisovým triem plesá i Sports Illustrated

To tu dlouho nebylo. Ne jeden, ne dva, ale hned tři čeští tenisté jsou před grandslamovým turnajem skloňovaní jako černí koně turnaje. Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík mají skvělou fazónu a všimly si toho i prestižní sportovní servery.

Samozřejmě. Když se řekne Australian Open, těžko jde před turnajem v predikcích opomenout desetinásobného šampiona Novaka Djokoviče, už vůbec nejde minout aktuální světovou jedničku a loňského šampiona z Melbourne Jannika Sinnera.

Určitě nikoho nepřekvapí, když největší tenisoví odborníci řadí mezi favority úvodního grandslamu také bývalou světovou jedničku Španěla Carlose Alcaraze nebo aktuální dvojku rankingu Němce Alexandera Zvereva.

Ale jakmile dojde na listování černých koní pavouka a hráčů, kteří můžou hodně otřást tribunami Melbourne Parku, jsou často skloňovaní hned tři Češi najednou.

"Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Někdo z nich je nasazený, někdo ne, ale sledujte je všechny. Italští tenisté jsou teď možná populárnější, ale značka CZE letí poslední dobou turnajovými pavouky prudce vzhůru," napsal americký magazín Sports Illustrated.

Predikci přitom sestavil americký novinář Jon Wertheim, který se na konci minulé sezony "blýskl" ožehavou kauzou, když v televizi urazil vzhled české tenistky Barbory Krejčíkové.

Nyní se ale věnoval ryze mužskému tenisu a ve zmiňovaném článku z českého tria vypíchl Lehečku. "Talent čerstvého vítěze turnaje v Brisbane je už veřejným tajemstvím," dodal.

Že půjdou Češi v turnaji daleko si myslí i nejčtenější španělský tenisový server Punto de Break.

"Jiří Lehečka a Tomáš Macháč jsou pánové, které je potřeba hlídat. Druhý jmenovaný sice přijíždí s pochybnostmi o své fyzické kondici, ale oběma tenis v Melbourne sedí. Mají úroveň i sebevědomí postupovat dál a dál," píše španělský web.

Menšíka zase vypíchl jako mladíka, kterého se musí obávat všichni nasazení favorité.

"Jeho tenis má v 19 letech jasně vzestupnou tendenci, je evidentní, že je připravený na to udělat další kvalitativní skok. V minulosti prokázal, že mu to jde především na velkých scénách," všiml si Punto de Break.

Že by to ale čeští tenisté měli díky losu v Melbourne nějak snadné, to se rozhodně říct nedá. Macháč s Lehečkou se mohou potkat v ryze českém osmifinále. První jmenovaný by se ale nejspíš musel cestou vypořádat s Djokovičem.

Menšík má sice v prvním kole kvalifikanta Nikoloze Basilašviliho, ale v tom dalším už může číhat světová šestka Nor Casper Ruud.

Jako první se z českého tria dostanou do hry ze soboty na neděli Macháč s Lehečkou, Menšík přijde na řadu až v pondělí.