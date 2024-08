"Zlozvyk", za který šili do Krejčíkové. Terčem výčitek je teď i světová jednička

Za časté využívání dlouhých přestávek mezi sety a odchod do útrob stadionů byla v minulosti tvrdě kritizována česká tenistka Barbora Krejčíková. Nyní se podobné výčitky snášejí na hlavu světové jedničky Igy Šwiatekové z Polska.

Když je soupeř nebo soupeřka na vlně, cílem většiny oponentů logicky bývá narušení jejich pohody a rytmu. Pokud se ale k tomuto cíli v tenisovém prostředí využívá pauza na toaletu, započne tím pohyb na tenkém ledě nepsaných pravidel a sportovního chování.

Své o tom ví Barbora Krejčíková, Stefanos Tsitsipas nebo nejnověji Iga Šwiateková.

Všichni zmínění schytali nebo schytávají kritiku navzdory tomu, že oficiálně žádná pravidla neporušují.

Do Šwiatekové se aktuálně pustily bývalé americké tenistky Coco Vandewegheová a Lindsay Davenportová. Obě si povšimly, jak polská superstar využívá jednu povolenou delší přestávku zpravidla ve chvílích, kdy prohraje set a ocitá se v potížích.

"Už se o tom docela dost mluví, jak Iga takticky využívá odchody, mění si oblečení, dává si na čas poté, co ztratí set. Kdybych ještě hrála, určitě bych si na to dala pozor. Snaží se rozhodit můj rytmus," uvedla pro Tennis Channel Vandewegheová, dvojnásobná grandslamová semifinalistka.

Bývalá světová jednička Davenportová šla ještě dál, Šwiatekovou za "očividnou taktiku" odsoudila a vyzvala k tomu, aby ji rozhodčí více hlídali.

"Je to zlozvyk, na který by se mělo trochu více dohlížet. Prohraješ set a opustíš kurt, v minulosti se to takhle nedělalo. Teď se to děje pravidelně," uvedla.

Pravidla WTA říkají, že limit pro "pauzu na toaletu", využitelnou buď mezi sety, nebo před vlastním servisem hráčky, činí tři minuty. Jenže mezi sety lze ještě využít "pauzu na převlečení", která může trvat až pět minut.

Jenže čas přestávky se počítá od chvíle, kdy hráčka vstoupí do šatny či na toaletu, pauzy tak mohou nabobtnat na výraznější časové období, když je zázemí na vzdálenějším místě.

Právě dlouhými přestávkami dříve rozčilovala soupeřky i mnoho fanoušků Češka Barbora Krejčíková, zejména během svého tažení za titulem na Roland Garros v roce 2021.

Sociálními sítěmi tehdy dokonce kolovalo video ukazující, jak se česká tenistka v Paříži vrací na kurt po jedenácti minutách. "Pobuřující a škodlivé," psalo se tehdy.

O rok později Krejčíková během Wimbledonu vysvětlovala: "Není mi příjemné, když si někdo myslí, že to dělám schválně. Já mám svědomí čisté. Rozhodně to nedělám proto, abych někoho rozhodila. Nepotřebuju to."

Buď musí na toaletu, doplnila, nebo převléct propocené oblečení. Podle Krejčíkové jde o prevenci před nastydnutím, na které je v podobných situacích náchylná. Kritika jí nebyla nepříjemná.

"Ale svědomí mám čisté a nemám se za co stydět. Jdu se převléct, a když to stihnu v předepsaném čase, tak co? Udělám všechno pro to, abych zůstala zdravá. Ať si na mě klidně bučí," řekla.

Kromě Krejčíkové to za dlouhé pauzy na toaletu nejvíce schytával Řek Stefanos Tsitsipas, zvláště pak po vypjatém pětisetovém duelu prvního kola US Open 2021, kdy mu nemohl přijít na jméno jeho poražený soupeř, Brit Andy Murray.

Dvě Tsitsipasovy přestávky tehdy trvaly sedm, respektive osm minut a Murray se vztekal.

"Ztratil můj respekt. Udělal to schválně a ovlivnil tím zápas. Když hrajete takovýhle brutální zápas a na sedm osm minut přestanete, vystydnete," stěžoval si trojnásobný grandslamový vítěz.

Tehdy se ale od tenisové veřejnosti příliš zastání nedočkal, panoval totiž názor, že si zápas prohrál sám. Namísto udržování se v pohybu a soustředění se během pauzy hádal vsedě s rozhodčím, nechal se rozhodit.

"Místo rozčilování si měl raději zkusit pár servisů," glosoval tehdy Mats Wilander.

Bývalá světová jednička nevidí na pauzách nic špatného. "Všichni top hráči někdy ohýbají pravidla, ne nějak záměrně, ale starají se o svůj byznys, jsou naplno v zápase," prohlásil expert stanice Eurosport.

