Ze Siniakové se stává světový fenomén. Nebojím se nikoho, věří si česká deblistka

Letos vyhrála French Open, Wimbledon a teď i olympijské hry. Podobný zápis má jen Španěl Carlos Alcaraz, sice ve dvouhře, ale i ten to musí v neděli nejprve dotáhnout. Z české tenistky Kateřiny Siniakové se stává světový deblový fenomén. Je jedno, vedle koho se ve čtyřhře postaví, téměř s jistotou pak slaví titul. V pátek to potvrdila pařížským zlatem ve smíšené čtyřhře.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Od prvního kola kráčela areálem Rolanda Garrose s obvázaným lýtkem. Kdykoli jste se jí zeptali, jak je na tom, odpověď byla stručná.

"Je to lepší, díky."

Během finálového zápasu smíšené čtyřhry už si vyklepávala a protahovala i pravou ruku. Rány od střelců typu Alexandera Zvereva, Félix Auger-Aliassima nebo obrovského Číňana Čang Č'-čena si vzaly svou daň.

"Vypadá to, že můj triceps to nepřežil. Teď si dám pauzu a bude to snad zase v pohodě," culila se po vítězství s Tomášem Macháčem po boku.

Osmadvacetiletá tenistka udělala další krok k tomu, aby ji ITF jednou uvedla do Síně slávy.

Taková Helena Sluková, která už mezi elitní společností své místo má, vyhrála 14 grandslamů, Siniaková jich má zatím na kontě devět. Ale k tomu dvě deblová zlata z her, Suková oproti tomu brala jen dvě stříbra.

"Dokázala jsem, že dokážu hrát a vyhrát s kýmkoliv, na což jsem fakt pyšná. Věřím, že umím dobře volej, nebojím se, baví mě to. To je asi recept," myslí si Siniaková.

Letos parťačky ve čtyřhře hodně střídá. Začala s Australankou Storm Hunterovou, která se ale zranila. Roland Garros vyhrála s Coco Gauffovou, Wimbledon s jinou Američankou Taylor Townsendovou. A teď dovedla Macháče ke zlaté olympijské medaili.

"Katka je bezpochyby nejlepší, proto jsem si ji vybral za parťačku, jsem chytrej kluk," zářil český tenista.

Slovy chvály na adresu rodačky z Hradce Králové nešetřil ani šéf tenisové výpravy Petr Pála.

"Katka je aktuálně možná vůbec nejlepší tenistka v deblu na světě. Výborně se hýbe u sítě. S Tomášem se skvěle doplňovali. Vždyť přehráli takové singlisty, jakými jsou Zverev, Nišikori nebo Auger-Aliassime, to klobouk dolů," dodal.

Sama Siniaková moc nechtěla srovnávat a řadit zlato z Paříže v žebříčku svých úspěchů.

"Každá medaile a trofej je úžasná a má jiné emoce, energii. Jsem pyšná, že jsme tohle dokázali a máme zlato. Na začátku bych tomu nevěřila," poznamenala.