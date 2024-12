Zbyla jen láska. Hvězdný lyžař nevyloučil "úplný konec cesty"

Osminásobný vítěz Světového poháru Marcel Hirscher, který se letos po pěti letech vrátil k lyžařským závodům, si při tréninku v Reiteralmu poranil vazy v levém koleni. Má za sebou operaci a sezona pro něj předčasně skončila.

Někdejší hvězdný slalomář o tom informoval na sociálních sítích. "Poslední jízda sezony," napsal pětatřicetiletý Hirscher k videu z tréninkové jízdy, při které se zranil.

"Zbyla jen láska k lyžování. Díky všem za podporu," uvedl sedminásobný mistr světa a dvojnásobný olympijský vítěz.

Hirscher původně ukončil úspěšnou kariéru v roce 2019. Letos se vrátil, místo Rakouska se však rozhodl reprezentovat Nizozemsko, kde se narodila jeho matka.

V úvodu sezony obsadil 23. místo v obřím slalomu v Söldenu, ve slalomech v Levi a Gurglu pro něj bylo konečnou první kolo.

Nyní Hirschera nejspíš čeká definitivní konec kariéry. "Po osmi měsících poctivé přípravy je to hodně tvrdá rána a obrovská škoda, protože nejde jen o mě, ale o celý tým, se kterým jsme na zimu měli úplně jiné plány," řekl.

"Ale bohužel i tohle k lyžování patří. Poprvé tak prožívám to, čím si přede mnou prošla spousta jiných - bolestivé zranění zkřížených vazů," posteskl si Hirscher.

"A možná to znamená úplný konec mé cesty," připustil hvězdný lyžař. Z nemocnice by ho měli propustit do tří dnů.