Na dres se sponzorem ještě nemá nárok. Premier League představila patnáctiletý talent

Dick Sand se stal v patnácti letech kapitánem velrybářské lodi a hrdinou slavného dobrodružného románu Julese Vernea, z Jeremyho Mongy je ve stejném věku od pondělka druhý nejmladší hráč v historii fotbalové Premier League.

Mladičký záložník Leicesteru přišel na hřiště v 74. minutě utkání s Newcastlem už za rozhodnutého stavu 0:3 ve chvíli, kdy mu bylo 15 let a 271 dní.

Rekord patří Ethanu Nwanerimu z Arsenalu, který byl 18. září 2022 při debutu o 90 dní mladší.

"Když jsou hráči dost dobří a můžou pomoct týmu, věk mě nezajímá," prohlásil kouč Leicesteru Ruud van Nistelrooij, bývalý slavný kanonýr.

"Fakt rychle se zlepšuje a můžete vidět, jak je dobrý," pochválil nizozemský internacionál nadějného středopolaře.

"Samozřejmě to, jak ho můžeme využívat v týmu, je omezené. Přece jen je mu patnáct a chodí do školy," doplnil Nistelrooij.

Anglický reprezentant do 16 let Monga musel do zápasu s Newcastlem nastoupit v dresu bez sponzora, protože Leicester podporuje společnost provozující weby se sázkami a hazardními hrami.

Britské zákony osobám mladším 18 let propagaci hazardu zakazují.

Mimochodem rekordman Nwaneri po svém debutu už v sezoně 2022/2023 žádný další start v Premier League nepřipsal, v následujícím ročníku zasáhl rovněž do jediného utkání.

Až v aktuální sezoně dostává Nwaneri víc šancí, nasbíral v ní dosud 21 duelů. Letos v lednu se stal po Michaelu Owenovi a Wayneu Rooneym třetím hráčem v historii, který dal v Anglii za sezonu pět gólů napříč elitními soutěžemi před dovršením osmnácti let (dva v Premier League, tři v Ligovém poháru).