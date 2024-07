Ještě větší výhra než nad Siniakovou, zářila Samson po postupu. Fandil jí i Jágr

Šestnáctiletá tenistka Laura Samson byla po životním postupu do semifinále turnaje WTA v Praze nadšená z odvážného výkonu i dalšího posunutého maxima. Oksanu Selechmetěvovou z Ruska zdolala po obratu 2:6, 6:3, 7:5, a jakmile zužitkovala sedmý mečbol, cítila velkou úlevu.

Při rozhovoru s novináři si vážila podpory fanoušků, mezi nimiž byli i Jan Kodeš nebo Jaromír Jágr.

"Zní to moc dobře, mám z toho hroznou radost. Myslím, že ten zápas jsem vydřela. Byl to fakt těžký zápas, každé utkání tady bylo těžké. Mám hroznou radost," uvedla Samson, která vítězství řadila ještě výš než předchozí "skalp" Kateřiny Siniakové z 2. kola. "Je to ještě větší," doplnila.

Přestože tenistka domácího klubu TK Sparta Praha, startující na divokou kartu, prohrála první set, stejně jako proti Siniakové duel otočila. "Byla jsem odvážná. Prostě jsem se toho nebála a šla jsem do toho jako vždycky. I na ty důležité míče jsem zvládla zahrát winner," podotkla Samson.

Finalistka letošní juniorky na Roland Garros si vyžádala na začátku druhého setu pauzu na ošetření levé nohy. Nemělo by ale jít o nic vážného. "Snad ne. Mě tyhle věci bolí často, je to takové menší. Chtěla jsem to namasírovat a pak to bylo lepší. Zezadu mě to trochu táhne, ale to bude dobré," řekla Samson.

V dramatickém závěru proměnila až sedmý mečbol. "Vnímala jsem to. Bylo to strašně složité. Byl to fakt náročný zápas. Ty mečboly byly i za stavu 5:4, kdy se to může pořád otočit. Bylo složité to ukončit. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla, protože i ten poslední balon mohl skončit v autu," uvedla 634. hráčka světa.

Pomohla jí také podpora domácích fanoušků. "Určitě jo. Někdy to bylo podle mě až moc a myslím, že tu druhou to i dost štvalo. Ale mně to pomáhalo, takže z toho mám hroznou radost a moc všem děkuju," řekla Samson.

V hledišti ji podporoval bratr, nechyběl ani trojnásobný grandslamový šampion Jan Kodeš nebo slavný hokejista Jaromír Jágr. "Ty kráso, to jsem vůbec nevěděla. Je to super. Mám z toho radost, že se na mě (Kodeš a Jágr) dívali a fandili mi," podotkla Samson.

Ve čtvrtek si o postup do finále zahraje s turnajovou šestkou Magdalenou Frechovou z Polska. "Musím se podívat, jak hraje. Ještě jsem ji vůbec neviděla hrát. Podíváme se na to s panem Filjem (trenérem), nastudujeme to a třeba to zvládnu," doplnila Samson.