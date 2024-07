Český zázrak zaujal ve světě. Samson si změnila jméno, má smlouvu s gigantem

Kdo je Laura Samson? Otázka, která v posledních dnech hýbe tenisovým světem. V pondělí nastoupila do svého prvního turnaje WTA a stala se úplně první hráčkou narozenou v roce 2008, která v hlavním turnaji na elitním okruhu vyhrála zápas. O den později šestnáctiletá tenistka v pražské Stromovce způsobila senzaci.

Laura Samson v úterý na Livesport Prague Open ukázala, jak moc může být nebezpečná. Z pozice 634. hráčky světového žebříčku překvapivě ve třech setech vyřadila 38. hráčku singlového rankingu Kateřinu Siniakovou.

"Nikdy předtím přitom nečelila soupeřce z první dvoustovky," připomněl oficiální web organizace WTA a rozplýval se nad tím, jak Samson demonstrovala "celodvorcovou technickou zdatnost i chladnou hlavu".

"Tuhle tenistku se vyplatí pečlivě sledovat," připojil se magazín Tennis Majors. Samson si po postupu do čtvrtfinále zajistila posun do první pětistovky světa.

Finalistka nedávné juniorky na Roland Garros vyhrála v květnu při sérii deseti vyhraných zápasů v řadě dva tituly na okruhu ITF a její mírné obavy z toho, jak se jí povede náročný přechod z juniorské do dospělé kategorie, se ukázaly jako zbytečné.

"Snažím se být pokorná a nohama na zemi. Přechod bude hrozně těžký, je tam obrovská konkurence a ty holky jsou strašně silné. Já ještě takovou sílu nemám. Musím vyrůst a zesílit, pracuju na tom, abych je vůbec nějak stíhala," řekla Samson v prosinci minulého roku v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Chystala se tehdy na dlouhé hodiny strávené v posilovně a teď se tvrdá práce vyplácí. Po životním vítězství zářila štěstím.

"Je to určitě největší úspěch mojí kariéry. Ani nevím, o kolik míst budu postupovat. Ale na začátku roku jsem chtěla být v první pětistovce," citovaly její slova webové stránky turnaje.

Ze současných hráček je pro tenistku z Říčan velkou inspirací světová jednička Iga Šwiateková z Polska, od dětství ale vzhlíží ke své krajance.

"Odmalička jsem měla za vzor Petru Kvitovou a z těch zahraničních Caroline Wozniackou. Petra je prostě lev, bojuje o každý míč a v tom se hodně vidím. U Caroline vlastně platí to samé, navíc mi lidé říkají, že vypadám hodně jako ona zamlada. Asi i proto ji mám ráda a ten její herní styl se mi líbí," prohlásila o bývalé světové jedničce, která se loni v létě po třech letech vrátila do kolotoče světového tenisu.

Hvězdný potenciál mladé české hráčky už před třemi lety rozpoznala mocná oděvní firma Nike a uzavřela s Češkou smlouvu.

"Vyhlédli si ji na turnajích ve Francii. Laura ty turnaje vyhrála, jako o rok mladší hráčka v kategorii do čtrnácti let. U Nike to ale není zdaleka jen o výhrách, musíte v jejich očích splňovat i jiné atributy, mít marketingový potenciál. Jde o vnitřní zápal, o nějaký faktor X. Stáváte se jejich tváří," vysvětlil před časem trenér českého talentu Daniel Filjo.

Zatímco ještě před pár měsíci nastupovala do zápasů jako Samsonová, nyní už se představuje bez české koncovky.

Jméno si nechala změnit z čistě praktických důvodů, život jí totiž komplikovaly stále častější záměny s aktuálně 13. hráčkou světa Ljudmilou Samsonovovou.

Ruska se v obecně používaném anglickém přepise psala stejně jako Češka, tedy L. Samsonova, což vedlo k nepříjemným záměnám, chybám a nejasnostem.

Soupeřkou Samson ve středečním pražském čtvrtfinále bude ruská kvalifikantka Oksana Selechmetěvová.