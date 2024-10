"Zasadili jsme krásnou květinu." Nymburk nečekaně řádí v Lize mistrů

Basketbalisté Nymburka zdolali v domácím utkání 3. kola Ligy mistrů německý tým Rasta Vechta 93:74 a pokračují soutěží bez porážky. Upevnili si vedení ve skupině D a výrazně se přiblížili postupu. S Vechtou se utkají opět za dva týdny na jeho palubovce.

"Já si to užil, stejně jako si užívám celou sezonu. Zasadili jsme krásnou květinu, která je ještě hezčí, než jsme čekali, a teď je na nás, abychom ji dále zalévali, aby neuvadla," řekl trenér Francesco Tabellini na tiskové konferenci.

Nejlepším střelcem devatenáctinásobných českých mistrů byl s 25 body Stephen Brown, 19 přidal reprezentant Jaromír Bohačík. Vechtě nepomohlo k prvnímu vítězství v ročníku ani 22 bodů amerického rozehrávače Tygera Campbella.

Tabelliniho svěřenci vyhráli 11. soutěžní zápas a celkově 17. v sezoně. Při prvním domácím utkání v hale Královka, kde hrají kvůli kapacitním požadavkům Ligy mistrů, navázali na triumfy z palubovek Promitheasu Patras (86:78) a Galatasaraye Istanbul (87:75).

"Dnes před námi byl těžký úkol, protože po dvou venkovních výhrách vzrostlo očekávání a tlak. Není snadné, když z role outsidera přijedete domů, kde od vás najednou všichni očekávají výhru. Proto jsem moc hrdý na to, jakou mentální sílu můj tým ukázal," řekl Tabellini.

Ocenil i atmosféru na Královce, kam přišlo 1790 fanoušků. "Byla úžasná, pak se hraje mnohem lépe, když vás lidé takto podporují. A také je třeba poděkovat majitelům, kteří chtějí lidem nabídnout velkou show. Doufejme, že si takovou atmosféru ještě několikrát zopakujeme," uvedl Tabellini.

První koš vstřelil po 19 sekundách hostující Joel Aminu. Vechtě se dařila střelba za tři body a po proměněné páté trojce z šesti pokusů vedl německý celek 22:17. Středočeši reagovali oddechovým časem, zlepšili obranu a po šňůře 12 bodů otočili na 29:22. První čtvrtinu vyhráli o pět. "Soupeř trefoval téměř vše, ale naše hráče to nerozhodilo. Nikdo nedal hlavu dolů a všichni věřili systému," ocenil Tabellini.

Také ve druhé desetiminutovce pokračoval Nymburk v lepším výkonu. Po Bohačíkově trojce získal poprvé dvojciferný náskok 36:26 a vedení narostlo až na 22 bodů (53:31). Vedle třináctibodového Bohačíka měli po deseti bodech Brown a Christian Bishop. Domácí vyhráli druhou část 24:11, těžili také ze 13 ztrát soupeře.

Na začátku třetí části zaujal smečí jednou rukou Bishop. Hosté ale duel zdramatizovali, od stavu 65:48 se vrátili 11 body v řadě do hry, táhl je hlavně dvacetibodový Campbell. Více než tříminutový střelecký půst ukončil trestným hodem Bishop. I když se náskok Nymburka ztenčil v jednu chvíli na šest bodů (65:59), před závěrečnou částí měl 13 bodů k dobru.

"Vechta je velmi dobrý tým. Teď se trochu trápí, ale věřím, že brzy zas budou velmi silní, protože si to zaslouží. Ukázali to i tím, jak se ve druhé půli vrátili do zápasu. My znervózněli, ale nepřišla frustrace, to je velký rozdíl. Tam tým ukázal silnou mentalitu a znovu soupeři odskočil, místo toho, aby ho nechal zápas otočit," řekl Tabellini

V poslední čtvrtině vedl Nymburk o 17, Vechtě se ještě podařilo snížit odstup na devět. Závěr si však už čeští šampioni utéct nenechali. Po trefách Browna či další smeči Tylana Bitse získali zpět komfortní náskok a nakonec triumfovali o devatenáct bodů.