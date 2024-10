Ali si vzal v Kinshase zpět titul mistra světa. Zápas zavedl do "džungle" diktátor

Na stadionu v konžské Kinshase si 30. října 1974 v boji o vládu nad světovými ringy změřili své síly dva špičkoví američtí boxeři George Foreman a Muhammad Ali. Zápas známý jako The Rumble in the Jungle - tedy Rachot v džungli - vyhrál Ali, jenž svého soupeře knokautoval na konci osmého kola a získal tak zpět titul mistra světa.

Důvodem, proč Foreman svedl zápas s Alim právě v konžské metropoli Kinshase, byly peníze. Organizátor akce, promotér Don King, totiž neměl dost prostředků na to, aby utkání boxerských legend mohl zaplatit ze svého. Proto hledal sponzora, jímž se nakonec stal konžský diktátor Mobutu Sese Seko. Pětadvacetiletý Foreman vstupoval do ringu coby úřadující šampion těžké váhy. Jeho vyzyvatel, dvaatřicetiletý Ali, se držitelem téhož titulu stal v roce 1964. Zatímco ve Foremanův prospěch hovořila jeho mimořádná síla, Aliho předností byla rychlost a větší zkušenost. Během zápasu se dlouho zdálo, že favorizovaný Foreman nebude mít s vítězstvím větší problémy. Dařilo se mu Aliho tlačit do provazů a zasazovat mu jeden úder za druhým. Soupeř se přesto držel na nohou, a ještě Foremana hecoval. Jen pár okamžiků před plánovaným koncem osmého kola se Alimu podařilo uštědřit Foremanovi rychlou sérii úderů na hlavu. Foreman se v jejím důsledku poroučel na zem, odkud vstal až poté, co rozhodčí napočítal do deseti a zápas ukončil. Knokautováním Foremana si Muhammad Ali zajistil znovuzískání titulu šampiona v těžké váze. Zůstal jím až do poloviny února 1978, kdy ho z boxerského trůnu sesadil další Američan Leon Spinks.