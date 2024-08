Zápas o bronz? Prekérní situace, ale motivaci máme velkou, hlásí české deblistky

Tentokrát žádné vtípky na adresu oblečení nebo nedeblových úderů. České tenisové duo Linda Nosková a Karolína Muchová v pátek prohrály semifinále čtyřhry na olympijských hrách v Paříži. Narazily na ostřílené italské duo i vlastní limity. Teď chtějí bronz.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Doteď hrály na hrách takovou "pařížskou únikovku". Vždy prohrály první set, ale v super tie-breaku všechno otočily ve svůj prospěch. Tentokrát proti nim ale stálo sehrané duo Italek Sara Erraniová a Jasmine Paioliniová.

"Měly to velmi dobře takticky zvládnuté. Nehrají spolu poprvé a ví, jak tyhle situace hrát. Zvládly to lépe než my. Když se podívám zpátky, tak od Erraniové to lítá dvacet kilometrů za hodinu a my jsme jí nebyli schopni je brejknout," smutnila Muchová.

Na mečbol si ale právě starší z Italek dovolila nevídaný kousek. Na Muchovou vyslala dokonce podání spodem, čímž Češku dokonale zaskočila.

"Myslím si, že bych měla být ready na všechno při returnu. Popravdě, úplně jsem to nečekala a nezahrála jsem z toho nejlíp. Bylo to pro mě takové šokující," reagovala Češka.

I když jejich spojení před olympijskými hrami vzniklo z nouze po odhlášení Markéty Vondroušové, jsou hodně zklamané, že si o zlato nezahrají.

"Nejásáme radostí, je to smutnější. Dostaly jsme se do prekérní situace. Zkusíme se z toho oklepat, máme volný den, v neděli zabojujeme o třetí místo. Už nám nic jiného nezbývá než vyhrát," dodala Muchová.

Pro tenistky je to netradiční věc po porážce hrát ještě jeden zápas navíc, ale ani to je nerozhodí.

"S motivací určitě nebudeme mít problém. Párkrát se nám stalo i to, že jsme na turnaji končily pozdě a za jeden dva dny hrát singl na dalším turnaji. Do takových situací se někde dostaneme i v normálním tenisovém životě," vysvětlila Nosková.

Nyní budou mít den volno a v neděli si zahrají o bronzovou medaili. jejich soupeřkami budou buď Španělky Sara Sorribesová s Cristinou Bucsaovou, nebo Rusky hrající v neutrálních barvách Mirra Andrejevová a Diana Šnajderová.

"Těžko říct, jestli někam vyrazíme, ale rády bychom se koukly i na jiné sporty. Určitě bych šla na naše, ale nevím, jaký mají plán, kdy kdo hraje. Koukneme na to a půjdeme podpořit ostatní atlety," slíbila Muchová.