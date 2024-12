Poštval na sebe mocné, chtěl to vzdát. Český tenista teď prožívá jedinečný příběh

Egyptské obrození. Jinak se ani letošní příběh českého tenisty Marka Gengela nazvat nedá. Devětadvacetiletý hráč, který se v posledních letech vlády tenisového bosse Iva Kaderky stal de facto nepřítelem svazu, nakopl svou uvadající kariéru, dostal se z pustošivého cyklu nešťastných příhod a zbavil se myšlenek na definitivní konec. Ve světovém žebříčku vystoupal vzhůru o neuvěřitelných 500 míst.

Na přelomu roku bude poprvé v kariéře reprezentovat. Figuruje po boku Tomáše Macháče, Karolíny Muchové, Gabriely Knutsonové, Patrika Rikla a juniorky Venduly Valdmannové v nominaci českého týmu pro United Cup, hraný v australském Sydney.

"Těším se na to, bude to pro mě příjemná a cenná zkušenost. Něco úplně jiného, než co zažívám na klasických turnajích, kde hraju sám za sebe," říká Gengel v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Po nešťastném roce 2023 už přitom bojoval s myšlenkou na konec kariéry. K pokračování ho v podstatě přemluvila přítelkyně.

"Opakovala mi, ať to ještě zkusím. Že bych si to jednou vyčítal, pokud bych skončil po tom všem, co se mi stalo," říká Gengel.

Sezonu 2023 přitom označuje za noční můru, a když o svých trampotách vypráví, nelze mu nedat za pravdu.

"Zkraje roku jsem měl v Thajsku dopravní nehodu na skútru, skoro měsíc jsem nemohl hrát. Poté jsem udělal pár špatných rozhodnutí s výběrem turnajů, přišly blbé prohry a tréninku jsem taky moc nedal. V létě jsem si téměř skrz na skrz propíchl pravé zápěstí. O pár milimetrů doleva nebo doprava a už bych nikdy nehrál. Měl jsem dlouhou pauzu a pak hrál přes bolest," popisuje.

Díky intervenci přítelkyně si tedy konec rozmyslel a vrátil se tam, kde se mu vždycky dařilo: na turnaje v egyptském Šarm aš-Šajchu.

"Za tu dobu, co hraju tenis, jsem už objezdil spoustu destinací a právě v Egyptě mi podmínky pro mou hru vyhovují nejvíc. Nejsem už nejmladší, takže za poslední léta jsem vyhodnotil, že nemá cenu na okruhu ITF zkoušet nová místa a radši jít po jistotě," vysvětluje.

Během letošního ročníku získal v Šarm aš-Šajchu neskutečných sedm turnajových titulů. Za celou kariéru vyhrál patnáct podniků, z toho čtrnáct v Egyptě.

Při otázce, zda je tedy jakousi místní legendou a superstar, se Gengel směje.

"Superstar určitě ne, ale je pravda, že se všichni mezi sebou známe. S místními egyptskými tenisty jsou nejlepší tréninky. Je s nimi sranda," říká tenista, který letos odehrál bláznivou porci 150 utkání.

V žebříčku je najednou na 286. místě a může živit sen o grandslamové kvalifikaci.

"Dostal jsem v tenise druhou šanci, ale raději moc neplánuju. Jsem rád za každý zápas a bod, který uhraju navíc," podotýká.

Gengel se stal relativně nedávno v českém tenise personou non grata poté, co otevřeně kritizoval poměry ve vedení svazu. Rodák z Rakovníka tvrdě narazil, když se zastal kamaráda Lukáše Rosola, jehož spor se svazem skončil až u soudu.

Dva a půl roku marně hledal v Česku klub, který by ho nechal trénovat. Ostatní čeští tenisté se s ním na kurtu raději příliš nepotkávali, často neměl s kým nastoupit do čtyřhry.

Za jeho problémy stál spor s Vojtěchem Fléglem, členem dozorčí rady Českého tenisového svazu a zároveň starostou spolku Orel jednota Praha-Balkán, jedním z obviněných v kauze zneužívání dotací.

"Když jsem se zastal Lukáše na sociálních sítích, napsal mi, ať si sbalím kufry a najdu si jiný klub. Nový klub jsem si našel, mělo už dojít k přestupu, ale bohužel ze strany svazu nebo pana Flégla přišel nátlak, ať si to ten klub pořádně rozmyslí a pokud já k nim přestoupím, tak od svazu nedostanou dotaci v řádech statisíců korun. Přestup se tedy nezdařil," popisoval deníku Aktuálně.cz letos na konci února (rozhovor čtěte ZDE).

Od změny ve vedení svazu už má klid.

"Situace se uklidnila a od té doby jsem neměl s nikým jediný problém. A tak by to i ve sportu mělo být, aby se sportovec mohl soustředit na sebe a svůj výkon," říká Gengel.