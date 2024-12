Česko, země tenisových zázraků. Hned dvě teenagerky ohromují svět potenciálem

Příval talentovaných tenistek neslábne, spolehlivou produkcí nových a nových nadějí nepřestává český ženský tenis udivovat svět. Mezi největší vycházející hvězdy patří dvojice pražské Sparty, šestnáctiletá Laura Samson a ještě o dva roky mladší Jana Kovačková. Obě hráčky s obřím potenciálem by si na středečním galavečeru OKsystem Zlatý kanár mohly dojít pro cenu.

Zvykají si, že se o nich mluví a píše. Cesta mezi dospělé profesionálky bude sice ještě dlouhá, klikatá a plná výmolů, tenisoví experti ale vždy zpozorní, když talentované hráčky dokáží porážet soupeřky starší o několik let.

Samson už to pomalu zkouší mezi dospělými, současně je ale stále pátou nejlepší juniorkou žebříčku ITF.

Na podzim si zahrála juniorský Turnaj mistryň pro tenistky do osmnácti let, a i když je jí teprve šestnáct, došla až do finále.

Zápas o titul si, byť neúspěšně, zahrála i letos na Roland Garros.

"Je obdivuhodné, že dokáže hrát vyrovnané zápasy s dospělými hráčkami. Po kondiční stránce toho hodně vydrží a i mentálně je na vysoké úrovni," řekl o své svěřenkyni trenér Daniel Filjo.

Samson se v červenci v pražské Stromovce stala úplně první hráčkou narozenou v roce 2008, která na profesionálním okruhu WTA vyhrála zápas.

Vzápětí dokonce zazářila výhrou nad hvězdnou Kateřinou Siniakovou a organizace WTA se rozplývala nad tím, jak teenagerka "demonstrovala celodvorcovou technickou zdatnost i chladnou hlavu".

Samson, která si na začátku sezony změnila příjmení, z něhož kvůli komplikace přinášející shodě jmen s Ruskou Ljudmilou Samsonovou vypustila koncovku "ová", uzavřela už ve třinácti smlouvu s mocnou firmou Nike.

Oděvní gigant v ní viděl výrazný sportovní i marketingový potenciál, jakýsi faktor X.

V únoru se objevila ve světovém žebříčku na 932. místě, nyní ji počítač WTA eviduje na 324. pozici.

Kovačková, generační talent

Podobný výstřel by v následujících letech ráda napodobila její kolegyně ze Sparty, čtrnáctiletá Kovačková.

Její schopnost prohánět špičkové juniorky nemůže zůstat bez povšimnutí. Na juniorském rankingu je už na 21. místě, přitom je jedinou hráčkou narozenou až v roce 2010 v celé první stovce.

"Jana je velmi šikovná hráčka, která odmala patří k absolutní špičce. Hraje velmi aktivní útočnou hru, kterou dokáže pestře mixovat s dalšími údery. Dokáže dobře číst soupeřky a reagovat při zápasech na změny," popsal Kovačkovou pro Aktuálně.cz Filjo, šéftrenér Sparty.

Hráčka, která začínala s tenisem ve třech letech pod vedením svého otce na kurtech tenisového klubu TK Písnice, roste v posledních letech v generační talent a podle Filja disponuje velmi slibnými atributy.

"Povahou je Jana vnitřně silná. Má silné zázemí, oba rodiče jsou zkušenými trenéry," uvedl.

Kovačková podle něj půjde podobnou cestou jako Samson, na ženské turnaje se bude postupně zaměřovat až od šestnácti let.

Kovačková byla u dvou posledních světových titulů reprezentace do 14 let, v červenci ve Wimbledonu slavila trochu ve stínu fenomenálního triumfu Barbory Krejčíkové.

V All England Clubu vyhrála jako první Češka turnaj do 14 let, který se v rámci nejslavnějšího grandslamu hraje od roku 2022.

Obdivovatelka Markéty Vondroušové, Novaka Djokoviče a Aryny Sabalenkové tím navázala na neméně cenný primát z konce loňského roku, kdy si na Floridě podmanila vysoce prestižní Orange Bowl.