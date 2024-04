Xavi viní sudího z vyřazení Barcelony. Rozkopal panel a dostal další červenou

Ousmane Dembélé a Kylian Mbappé byli nejvýraznějšími postavami fotbalistů Paris Saint-Germain při jejich postupu do semifinále Ligy mistrů, které si zajistili vítězstvím 4:1 v Barceloně. Kouč katalánského velkoklubu Xavi Hernández dostal červenou kartu a z vyřazení vinil rumunského rozhodčího.

Xavi Hernández odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů nedokoučoval. Byl vyloučen, když vzteky nakopl panel ohrazující kameru u středu hřiště. Jako trenér už dostal více červených karet (3) než jako hráč (2) za 22 let dlouhou kariéru.

"Rozhodčí byl hodně špatný. Řekl jsem mu, že jeho výkon byl katastrofální. O rozhodčích mluvím nerad, ale je nutné říct, že tohle mělo jednoznačný vliv na celou sezonu," řekl Xavi pro Movistar Plus na adresu rumunského sudího Istvána Kovácse.

"Měli jsme velké šance, ale když se honíte za postupem s deseti muži, je to vždy mnohem těžší. Když se hrálo 11 proti 11, byli jsme dobře organizovaní. Vyloučením se zápas úplně změnil. V této sezoně Ligy mistrů jsme sehráli důstojnou roli a Barcelona se vrátí, aby příště byla ještě lepší," ujistil Xavi, který po sezoně u mužstva skončí.

Bývalý hráč katalánského klubu Dembélé zareagoval na nepřízeň domácích fanoušků výkonem, jímž si vysloužil cenu pro muže zápasu. Mbappé se pak dvěma góly prodral do čela tabulky střelců milionářské soutěže.

Podle trenéra Luise Enriqueho byl kanonýr od začátku do konce vůdčí osobností týmu a dokázal jej strhnout k postupu mezi poslední čtyři. V semifinále PSG narazí na Dortmund.

V Barceloně strávil šest let, obrovské očekávání po nákladném přestupu z Dortmundu ovšem nikdy nenaplnil. Fanouškům Dembélé k srdci nepřirostl, při návratu do katalánské metropole na něj během celé odvety pískali.

Francouzský mistr světa zareagoval po svém. Vstřelil gól a došel si pro penaltu, jednou se trefil i v prvním duelu doma. Šestadvacetiletý křídelník teprve podruhé skóroval ve dvou utkáních Ligy mistrů po sobě, poprvé se mu to povedlo právě za Barcelonu ve skupinové fázi sezony 2020/21.

"Všichni jsme dál věřili v postup, přestože jsme první zápas prohráli 2:3. Nevzdávali jsme se, věděli jsme, že tady budeme dávat góly. Přišel velký posun od celého týmu. Celý týden jsme se takticky připravovali s trenérem. Jeho taktika byla perfektní. I když jsme inkasovali první gól, nepustili jsme si ho do hlavy. Věřili jsme dál," uvedl Dembélé pro Canal+.

PSG je v semifinále po třech letech. "Postup je velká věc. Když jsme byli naposledy v semifinále, dostali jsme se až do finále. Doufám, že letos dokážeme to samé a dostaneme se do Wembley. Musíme zregenerovat a o víkendu se nachystat na Lyon, pak se zaměříme na semifinále," dodal muž zápasu.

Mbappé je s osmi brankami v čele tabulky střelců ročníku Ligy mistrů. Barceloně dal ve čtyřech zápasech soutěže již šest gólů.

"(Bradley) Barcola, Kylian a Ousmane byli skvělí v presinku a umožnili nám hrát, kde jsme chtěli. První zápas jsem analyzoval do hloubky a byl jsem ještě víc přesvědčen, že jsme si ho nezasloužili prohrát. Když jsme v odvetě jako první inkasovali, hráči si zachovali sebevědomí a dělali správné věci. Cítím se velmi hrdý," řekl kouč Enrique.

Jeho týmu výrazně pomohlo, že pak se nechal vyloučit barcelonský Ronald Araújo.

"Mbappé byl lídrem od začátku do konce, smekám před ním! Když tým vycítí, že tak důležitý hráč jako on je připraven všechny strhnout, vytěžíte z toho maximum. Pochvala patří i Vitinhovi. Také Dembélé byl skvělý, i když pro něj bylo těžké tady hrát," poukázal Enrique, dlouholetý hráč i trenér Barcelony.