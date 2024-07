Vondroušovou jsem nepochopil, přiznává Kodeš. Věří ve velký úspěch Krejčíkové

Bývalý wimbledonský šampion Jan Kodeš věří, že tenistka Barbora Krejčíková má v dnešním čtvrtfinále travnatého grandslamu proti Lotyšce Jeleně Ostapenkové šanci uspět.

Klíčem k triumfu by podle vítěze turnaje z roku 1973 měla být solidnost a minimum chyb ze strany české hráčky. V rozhovoru s českými novináři Kodeš řekl, že by Krejčíková mohla těžit i z předchozích výpadků některých hvězd.

"Vylosování se teď hodně otevřelo. Vím, že to Bára nerada slyší, protože to musí brát zápas po zápase, ale připomíná mi to Roland Garros před třemi lety, kde nějaké hráčky také vypadly," uvedl Kodeš s narážkou na pařížský triumf Krejčíkové v roce 2021.

"Teď zůstaly (Elina) Svitolinová s (Jelenou) Rybakinovou, které se ve čtvrtfinále vymlátí. A myslím, že by Bára měla Ostapenkovou porazit," doplnil Kodeš.

Osmadvacetiletá Krejčíková se s turnajovou třináctkou Ostapenkovou utká poosmé v kariéře. Dosud s ní má bilanci dvou výher a pěti porážek. Poslední tři duely včetně loňského v Birminghamu na trávě prohrála.

"Sice s ní má negativní skóre a bude to vyrovnaný zápas, ale mám pocit, že Bára bude trochu jistější. Ostapenková hodně riskuje a hraje to vabank. Může jí to jít, ale nemusí. Myslím, že solidnost Báry by měla rozhodnout," podotkl osmasedmdesátiletý Kodeš.

Pokud chce nasazená jednatřicítka Krejčíková uspět, musí být trpělivá. O rok mladší Lotyška letos neztratila ve Wimbledonu ani set. Prezentuje se útočnou hrou.

"Bára nesmí dělat chyby a musí ji nechat, že se může sama trochu vybláznit, jako to dělá třeba (Aryna) Sabalenková. Dá nějakou dvojchybu, vyhází se… Uvidíme. Mám pocit, že Bára vyhraje," řekl Kodeš.

Přestože Krejčíková postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu poprvé, podle Kodeše na trávě hrát umí. V minulosti získala ve Wimbledonu dva tituly ve čtyřhře.

"Díky tomu se na ní naučila. Na trávě je to o servisu a returnu. Bára umí oboje a používá to i v singlu. Jen je na ní potřeba nedělat chyby a nedávat body zadarmo. Když dostanete jakýkoliv return do kurtu, tak s ním má ten druhý hned starost," uvedl bývalý pátý hráč světa.

Kodeš podpořil Krejčíkovou i v osmifinále proti Američance Danielle Collinsové, kterou česká tenistka porazila 7:5, 6:3. Je s ní v kontaktu.

"Mluvili jsme spolu, ale není moc co říct. Jí se už moc radit nedá. Jde jen o to, aby zbytečně nezahazovala returny. Nejhorší chyba, jaká může být, je kazit return druhého servisu. To je pro podávajícího dárek. A druhá věc je, že musí dávat return do kurtu a mít hodně prvních servisů, protože z druhého ji bude Ostapenková utínat," konstatoval Kodeš.

Vrátil se také k neúspěchu Markéty Vondroušové, která vypadla v 1. kole se Španělkou Jessicou Bouzasovou.

"Samozřejmě jsem to viděl a absolutně jsem její výkon nepochopil. Oba sety začala tím, že dala dvojchybu a hned si prohrála servis. Místo aby se otřepala, od druhého setu začala znovu. Připadalo mi, že jí nevadí, že prohrála. Nechci říct, že tam byl nezájem, ale nebyl tam ten její zápal," doplnil Kodeš.