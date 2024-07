"Zase je schopná vyhrát grandslam." Experti berou kreativní Krejčíkovou znovu vážně

Než začala travnatá sezona, prohrála šest zápasů v řadě. Působila zranitelně. Ale na Wimbledonu se z Barbory Krejčíkové stala jedna ze čtvrtfinalistek a tenistka, se kterou se v boji o nejslavnější trofej musí počítat.

V Londýně favoritky pohořely. Mezi osmičkou nejlepších na Wimbledonu jsou jen dvě hráčky první desítky. Česká tenistka je ze všech čtvrtfinalistek až šestá nejvýše nasazená.

Přesto se její jméno po pondělní osmifinálové výhře nad Američankou Danielle Collinsovou hodně skloňuje. Hlavně proto, že už to jednou dokázala a v Paříži před třemi lety překvapila všechny. Ovládla grandslam. Proč by to nemohla dokázat i tentokrát.

"Barbora Krejčíková umí hrát fantasticky. Disponuje solidními, pestrými údery. Už je zase schopná vyhrát grandslam. Myslím, že má šanci," nechal se slyšet americký tenisový reportér a autor na webu tennis.com Matt Cronin na síti X.

Krejčíková si vysloužila poklonu i za to, že se po hluchém období na jaře opět ukazuje, že její tenisová kreativita může fungovat na jakémkoliv povrchu.

"Barbora zažívá opravdu velmi dobrý Wimbledon. Vždyť je to její už páté grandslamové čtvrtfinále, které už zažila na všech podnicích velké čtyřky," chválil Češku portugalský reportér José Morgado.

Srovnatelné zkušenosti mají už jen tři tenistky v poslední osmičce. Někdejší světová trojka Elina Svitlinová, která ale nemá na kontě žádný vyhraný grandslam, Jelena Rybakinová, která už jednou Wimbledon ovládla, a Jelena Ostapenková, která právě bude příští soupeřkou české tenistky.

"S Barborou jsme hrály loni finále v Birminghamu na trávě, takže moc dobře vím, že to je i na tomto povrchu skvělá tenistka. Ale jediné, co mi zbývá, je soustředit se na svůj výkon a uvidíme," okomentovala tenistku z Ivančic sedmadvacetiletá Lotyška.

Obě pojí láska ke čtyřhře a k pařížské antuce, kterou už ovládly ve dvouhře. Ale to je tak všechno. Ostapenková platí za velkou ranařku a v Londýně z ní jde vyloženě strach. Nejen, že zatím netratila ani set, ale soupeřkám pravidelně povolí sotva pět gemů.

"Prostě hraju agresivně tak, jak si myslím, že bych tady měla hrát. Cítím se skvěle, jsem ráda, že jsem to konečně prodala i na kurtu. Dlouho se mi to nedařilo, přitom jsem tu vyhrála grandslamovou juniorku," vzpomíná Ostapenková.

Nyní si ale obě tenistky užijí den volna, jejich klíčová bitva o postup do semifinále je na programu až ve středu.