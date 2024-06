Slalomáři Satková a Prskavec vyhráli v Praze závody SP na kánoi

Kanoistické závody na Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze ovládli domácí reprezentanti. Z vítězství se radovali vicemistryně Evropy Gabriela Satková a Jiří Prskavec. Pro olympijského šampiona na kajaku je to v seriálu SP vůbec první triumf v kategorii kanoistů, které se začal doplňkově věnovat po zisku zlaté medaile na hrách v Tokiu 2021.

Satková se sice ve finále dotkla šesté branky, ale pak jí rychlá a riskantní jízda vycházela a usadila se pevně v čele. Nikdo ze zbývajících pěti kanoistek se před ni nedostal.

V generálce na olympijské hry v Paříži porazila i australskou hvězdu Jessicu Foxovou, která na ni na druhém místě a se dvěma dotyky branek ztratila 1,59 sekundy. Třetí skončila Němka Andrea Herzogová.

Satková triumfovala v závodě SP podruhé v kariéře. V Praze se z vítězství radovala také v roce 2020 na mistrovství Evropy.

"Jsem ráda, že mě dneska ten dotek nemusí mrzet. Jinak to byla super jízda, jsem ráda, že to stačilo na to zlato i s tím dotekem," řekla České televizi. Časem 96,35 sekundy byla na finálové trati o 36 setin sekundy rychlejší než v pátek na kajaku, což je obecně rychlejší loď.

"Když jsem to viděla, tak jsem si říkala, jak je to možné. Říkala jsem si, že je to fakt dobrý čas," doplnila Gabriela Satková po finále, které v Troji sledoval i prezident Petr Pavel.

Druhá česká finalistka Martina Satková skončila osmá. Tereza Kneblová byla v kvalifikaci šestnáctá a mezi deset nejlepších nepostoupila. V boji o postup neuspěli také dva ze tří domácích kanoistů. Václav Chaloupka obsadil dvanáctou a olympionik Lukáš Rohan čtrnáctou příčku.

Naopak Prskavec byl v kvalifikaci čtvrtý a už účastí ve finále si mohl spravit chuť po pátečním neúspěchu na kajaku, kde nenavázal na pět výher ze závodů SP v Troji a nepostoupil z kvalifikace.

V souboji o medaile si vedl famózně. Čistou finálovou jízdou nechal o 82 setin za sebou olympijského šampiona z Tokia Benjamina Savšeka. Třetí Nicolas Gestin z Francie za vítězem zaostal o 2,11 sekundy. Prskavcovým maximem mezi kanoisty dosud bylo loňské třetí místo ze Světového poháru v Augsburgu.

Po vítězném finále Prskavec řekl, že na rozdíl od pátečního závodu kajakářů se nezaměřoval na sekundy a průjezdy, ale šel si hrát s vodou.

"Dneska jsem si před finálovou jízdou šel jenom hrát na pádlování. Byl jsem šťastný, nadšený z toho davu, který tady je. Byl jsem nadšený, že tady mám spoustu lidí z mé rodiny, kamarádů, přátel. Já jsem strašně, strašně spokojený s tím, co jsem předvedl," uvedl v nahrávce pro média.

Měl radost, že byl na pódiu s nejlepšími dvěma kanoisty loňského MS v Londýně Savšekem a Gestinem.

"To jsou pro mě opravdu hrdinové kategorie C1. Pro mě je to opravdu strašně moc, strašně si toho vážím a těším se, co přinese budoucnost. Ale už tohle pro mě je hrozné vítězství," liboval si. Chtěl by na to navázat i na své hlavní lodi. "Rád bych si tuhle singlovou jízdu přenesl do toho kajaku na olympiádě a do všech dalších závodů. Protože to je to, proč ten sport dělám," dodal.

Program v Troji nyní převezme kayakcross, který je zároveň olympijskou kvalifikací o tři místa v každé kategorii pro specialisty na tuto kontaktní disciplínu. Dnes od 17:15 je na programu takzvaná časovka, neděle bude patřit vyřazovacím jízdám.

SP ve vodním slalomu v Praze:

Muži:

C1: 1. Prskavec (ČR) 86,32 (0 tr. sekund), 2. Savšek (Slovin.) -0,82 (0), 3. Gestin (Fr.) -2,11 (2), …v kvalifikaci 12. Chaloupka, 14. Rohan (oba ČR).

Průběžné pořadí (po 2 závodech): 1. Gestin 100, 2. Mirgorodský (SR) 99, 3. Savšek 87, …13. Prskavec 60, 16. Chaloupka 55, 27. Rohan 29, 28. Heger 27, 54. Větrovský (oba ČR) 2.

Ženy:

C1: 1. G. Satková (ČR) 96,35 (2), 2. J. Foxová (Austr.) -1,59 (4), 3. Herzogová (Něm.) -2,08 (2), … 8. M. Satková -8,50 (2), v kvalifikaci 16. Kneblová (obě ČR).

Průběžné pořadí (po 2 závodech): 1. Foxová 115, 2. Baynová (Něm.) 86, 3. Herzogová 84, …8. M. Satková 69, 12. G. Satková 60, 16. Kneblová 53, 32. Říhová (ČR) 21.