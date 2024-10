V Pardubicích je to "jiné", už panuje nervozita, soudí Kýhos. Litvínov vyhrál loterii

Hokejová extraliga má za sebou sedm kol, tedy více než polovinu úvodní čtvrtiny. Favorizované Pardubice jsou se třemi prohrami třetí, ale přesto tam podle Vladimíra Kýhose panuje nervozita. Bývalý extraligový trenér komentuje také rekordní jízdu mateřského Litvínova, který zatím neztratil ani bod.

V minulé sezoně padlo Dynamo ve druhém prodloužení sedmého finále, o to větší touha žene tým majitele Petra Dědka na startu nového ročníku. Znásobená příchodem kapitána mistrů světa Romana Červenky.

Jenže na ledě to zatím takový válec není. Pardubice musely skousnout drtivou porážku 1:6 v Českých Budějovicích, před vyprodanou domácí arénou padly 0:4 se Spartou a naposled prohrály s trápícím se Brnem.

"Extraliga posílila, nejen do Pardubic přišla velká jména. Zpočátku jsou všichni nabušení, narvaní silami i chutí. Jsou to pěkné souboje a na ledě pořádný frmol," pochvaluje si Vladimír Kýhos.

Bývalý trenér Litvínova, Komety, Karlových Varů, Hradce, Třince nebo Mladé Boleslavi je po druholigové štaci v Mostě bez angažmá a hokej si užívá z pozice fanouška.

"Výkony některých jsou zatím za očekáváním. Pardubice mají nějakou divnou sérii a těžko říct, jak se s tím poperou. Víme, jak to tam chodí. Ono je to víceméně všude, ale tam je to nějaké 'jiné'. Necháme se překvapit," naznačuje Kýhos.

Měl by se trenér Marek Zadina, na postu hlavního kouče nepříliš zkušený a některými experty označován jako největší slabina Dynama, strachovat o místo?

"To si zase úplně nemyslím, máme odehráno sedm kol. Z mého pohledu by bylo zatím zbytečné do toho zasahovat, ale nějaká nervozita v týmu Pardubic určitě panuje, i mezi hráči," tvrdí Kýhos.

Dnes čeká Zadinovy svěřence domácí utkání s vedoucím Litvínovem a v neděli ostře sledované východočeské derby v Hradci. Dva zápasy, které mohou o budoucnosti favorita dost napovědět.

Litvínov šesti výhrami za tři body v řadě přepsal extraligový rekord a potom navlékl na šňůru i sedmé vítězství. Chomutovskému rodákovi Kýhosovi, který Vervu před čtyřmi lety v soutěži zachraňoval, dělá radost.

"Pěkně se na to kouká, zároveň hra týmu má svá pravidla. Pod Karlem Mlejnkem vloni na něco najeli a pokračují v tom. Dost hráčů zůstalo a noví se dokázali přizpůsobit," všímá si Kýhos.

Trefy do cizinců a otravný Pekař

Před rokem Verva prohrála první kolo, ale následně jedenáctkrát v řadě vyhrála. Podobně úspěšný rozjezd zažívá i letos, v minulé sezoně přitom dokráčela až do semifinále play off.

"Šlape jim to, i když mají marodku. Nebojí se tam za takové situace dát mladé hráče, kteří se otrkají. Navíc se trefili do cizinců, které přivedli. To je vždycky loterie, protože vy toho hráče vidíte v jiném mužstvu, v jiném systému. Tady se přechod povedl," hodnotí trenér.

Kanadský obránce Jared McIsaac je s bilancí 3+5 po sedmi zápasech nejproduktivnějším bekem soutěže, za sebou má čtyři sezony v AHL.

Vysoká očekávání splňuje švédský útočník Filip Sandberg, jenž přišel z velkoklubu Skelleftea. Nadějní Slováci František Gajdoš s Maximem Čajkovičem kvůli zdravotním potížím na extraligový debut čekají.

Daří se oběma brankářům Mateji Tomkovi i Šimonu Zajíčkovi.

"Do toho je vidět Matěj Pekař, který prošel zámořskou školou. V každém střídání je ho plný led, nevypustí souboj, všechny dohrává. Občas udělá naivní faul, ale to se ještě naučí," přidává Kýhos další postřeh.

Překvapil mladší Kaše i Kladno

Chválí práci trenéra Mlejnka a jeho štábu, obrovský podíl na vzedmutí Litvínova v posledních sezonách vidí také u Ondřeje Kašeho. Verva klíčového hráče, který se na jaře stal mistrem světa, udržela.

"S bráchou Davidem vlastně nahradili Viktora Hübla a Františka Lukeše. U Ondry to není překvapení, vždyť hrál dlouho v NHL. Pomáhá týmu zkušenostmi, navíc je to fajn kluk, který rozdává pozitivní atmosféru. Mladí se mají od koho učit, rád jim to předává," usuzuje Kýhos.

"David mě trochu překvapil, vyrostl z něho skvělý hráč. Až v Litvínově opravdu rozbalili jeho potenciál," pokračuje.

Co se týče vyrovnaného rozjezdu extraligy, překvapilo Kýhose také Kladno se čtyřmi výhrami a třemi porážkami.

Mužstvo hrajícího majitele Jaromíra Jágra, které bylo třikrát v řadě namočené v barážových trablích, si na domácím ledě drží stoprocentní bilanci. Rytíři zdolali Spartu, Kometu i mistrovský Třinec. Navrch uspěli v Liberci.

"Kádr zůstal pospolu a i jim se povedly zahraniční posily. Odešel jen Kuba Klepiš. Pro nikoho nebudou lehký soupeř. Vrátil se trenér David Čermák, který měl s týmem dobré výsledky," vypočítává Kýhos.

"Je otázka, jestli v nastoleném tempu vydrží, protože týmy jako Třinec, Liberec nebo Hradec, které jsou dole, půjdou svou kvalitou rozhodně nahoru," dodává stříbrný medailista z olympiády v Sarajevu 1984.

