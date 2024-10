Další remíza. Plzeň proti Razgradu pálila šance, Jedlička chytil penaltu

Fotbalisté Plzně v druhém kole hlavní fáze Evropské ligy doma pouze remizovali s Ludogorcem Razgrad bez branek. V 52. minutě neproměnil hostující kapitán Jakub Piotrowski penaltu, na opačné straně střídající Daniel Vašulín v největší šanci Viktorie trefil tyč. Viktoria čeká na vítězství už čtyři soutěžní zápasy.

Viktoria si po překvapivé remíze 3:3 v úvodním kole ve Frankfurtu připsala druhý nerozhodný výsledek do tabulky a udržela neporazitelnost v pohárové sezoně.

Bulharský šampion po týden staré prohře 0:2 se Slavií poprvé v hlavní fázi bodoval. Ludogorec zůstal neporažen i ve třetím vzájemném duelu v soutěžích UEFA, v roce 2016 vyřadil Viktorii v kvalifikaci Ligy mistrů.

"Musím mužstvo pochválit, kluci dřeli jako koně. Vyšla z toho remíza, s kterou se dá žít. Já nejsem zklamaný. Mě na prvním místě zajímá výkon a ten byl velice slušný," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Miroslav Koubek.

"Pokud jsme kalkulovali, že dnes byla z domácích zápasů teoreticky největší šance (na vítězství), tak to ztráta je. Na druhou stranu jsme v pohárech neprohráli 22. utkání po sobě. Takže se z toho nehroutíme," dodal třiasedmdesátiletý trenér.

V dalším zápase ligové fáze plzeňské mužstvo nastoupí 24. října v Soluni proti PAOK. Po změně formátu pohárů v hlavní fázi všech 36 týmů tvoří jednu společnou tabulku.

Všechny celky sehrají osm zápasů s různými soupeři, první osmička postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací fáze.

Trenér Koubek po delší době postavil do základní sestavy mladíka Panoše, který se na začátku sezony uvedl gólem při venkovním vítězství 2:1 v úvodním utkání 3. předkola proti Kryvbasu Kryvyj Rih. Na pravém halfbeku tentokrát dostal nezvykle šanci Jirka.

První poločas byl poměrně opatrný. Viktoria působila aktivnějším dojmem a dostala se do dvou slušných šancí. V 18. minutě se uvolnil Adu, místo přihrávky na Šulce zvolil střelu a zamířil nad. Ghanský útočník tak nenavázal na branky z předchozích dvou soutěžních zápasů.

Za polovinou úvodního dějství si na přímý kop naběhl Jemelka, hlavou trefil jen střed branky, kde stál gólman Bonmann. Ani stoper Viktorie nenapodobil trefu z Frankfurtu, kde v nastavení zařídil remízu 3:3. Hosté ještě do přestávky museli střídat, zraněného Vidala nahradil Camara.

Krátce po změně stran zahrál ve vlastním vápně rukou Jemelka a sudí Bognár po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu.

Kapitán Ludogorce Piotrowski však zahrál pokutový kop nedůrazně po zemi, jen nechal vyniknout brankáře Jedličku a pokazil si oslavu pátečních 27. narozenin. Viktoria neinkasovala v jedenáctém domácím utkání v pohárech po sobě.

Západočeši pak dlouhé minuty dobývali obranu soupeře, ale nedařilo se jim ve finální fázi. V 73. minutě se probil do zakončení Vašulín, jenž po poločase vystřídal Panoše, a hosty zachránil tyč. "Byl to kousek. Viděl jsem, že gólman má na přední tyči místo a bohužel jsem trefil tyč," konstatoval Vašulín.

Rozhodnout nedokázal ani na začátku šestiminutového nastavení kapitán Kalvach, ranou zpoza vápna těsně přestřelil. Západočeši, kteří v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, neprohráli v pohárech v základní době už 22 utkání po sobě, dnešní remíza je ale pro ně v boji o postup ztrátou.

"Poslední dobou není naše silná disciplína, když se soupeř zatáhne a my musíme dobývat. Chybí nám přesnost v tom posledním kroku. Chce to více střílet. Lukáš Kalvach to měl v závěru nalité, bohužel netrefil branku," litoval Koubek.

"Zápas byl jako šachy, zavřené prostory. Celkově jsme odvedli dobrý výkon a myslím, že jsme si možná zasloužili více než remízu 0:0. Tenhle bod nám může pomoci. Každý bod je v Evropské lize důležitý, posunuli jsme se asi o sedm nebo osm míst," řekl nový trenér Ludogorce Igor Jovičevič, který převzal mužstvo po porážce se Slavií.

2. kolo fotbalové Evropské ligy:

Viktoria Plzeň - Ludogorec Razgrad 0:0

Rozhodčí: Bognár - Buzás, Kóbor - Vad (video, všichni Maď.). ŽK: Kalvach, Šulc - Rick, Son, Pedro Naressi. Diváci: 10.317.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Markovič, Jemelka - Jirka (64. Kopic), Červ, Kalvach, Cadu (87. Mosquera) - Panoš (46. Vašulín), Šulc - Adu (71. Ricardinho). Trenér: Koubek.

Razgrad: Bonmann - Witry, Verdon, Almeida (78. Terziev), Son - Čočev (78. Duarte), Pedro Naressi, Piotrowski - Caio Vidal (34. Camara), Rwan (67. Duah), Rick. Trenér: Jovičevič.