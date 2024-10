Britské ostrovy patří pod vodu, hřímá ruský boxerský obr. Rukovat se mu ale nechce

Nikolaj Valujev vládl těžké váze a nyní patří mezi ruské politiky adorující prezidenta Vladimira Putina. Podobně jako v ringu, ani v politice se nekrotí. Některá vyjádření obra, který se mohl pyšnit pásem šampiona organizace WBA, vyvolala ve světě rozruch.

Valujev patřil díky své výšce 213 centimetrů a obrovské síle na přelomu milénia mezi nejznámější boxery. Rodák z Petrohradu získal v roce 2005 titul WBA v těžké váze, když během památného zápasu v Berlíně porazil Američana Johna Ruize.

Rus se tak stal nejvyšším a nejtěžším šampionem v historii profesionálního boxu.

O dva roky přišel o titul s uzbeckým borcem Ruslanem Čagajevem, ale brzy jej získal zpět. Před 15 lety přišla nečekaná porážka od o hlavu menšího Brita Davida Haye, která znamenala konec Valujevovy profesionální kariéry.

Po odchodu do boxerského důchodu, který urychlila série operací, se rozhodl věnovat politice. V prosinci 2011 byl zvolen do Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko. S ruským lídrem má také nadstandardní vztahy.

Jako poslanec se Valujev nijak nemírnil. Poté, co vyšel najevo ruský státem podporovaný dopingový skandál a Mezinárodní olympijský výbor zakázal Rusku soutěžit pod jeho vlajkou, byl velmi naštvaný.

"Rusko by mělo jet na olympijské hry, všechny roztrhat a naštvat ty parchanty, kteří chtějí náš sport zničit," prohlásil.

I poté pokračoval v komentování světového dění s neoblomnou oddaností ruskému státu tváří v tvář západním sankcím a kritice jeho země.

Krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu Valujev prozradil, že obdržel výzvu k nástupu do ruské armády. "Půjdu? Samozřejmě, hned půjdu na odvodní úřad," řekl v rozhovoru pro ruský list Izvestija.

Místo do kasáren však zamířil do nemocnice se zraněnou nohou a dodnes uniformu neoblékl.

Valujev podporuje i samotného Putina. Nejvíce mu prý imponuje prezidentova "siláckost". Vloni stál na tribuně a mohutně tleskal během řeči prezidenta Ruska ke Dni vítězství na Rudém náměstí v Moskvě.

Tento projev rámoval invazi na Ukrajinu jako jakési pokračování boje Ruska proti nacismu. Tedy v souladu s narativem, který Putin používá k povzbuzení nacionalistického nadšení. Podpora Valujeva a dalších ruských sportovních ikon toto sdělení ještě zesilují.

Jeden z nejprovokativnějších výroků bývalého boxera zazněl v rámci úvah o globální politice. Nedávno prohlásil, že by světu bylo lépe, kdyby se Británie už dávno potopila do oceánu.

"Pokud si představíte, že by se kdykoli během posledních šesti století Britské ostrovy náhle potopily do oceánu, pak by pro zbytek světa skutečně bylo méně problémů," řekl.

Z boxerského šampiona se dnes 51letý Valujev stal tváří, která se stále více přimlouvá za Putinovo Rusko. Zařadil se tak k zástupu úspěšných ruských sportovců, kteří od sportu zamířili k politice s řadou kontroverzních postojů a neochvějnou podporou všech mezinárodních akcí Ruska.

