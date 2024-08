Nevybíravý útok na vlastního tátu podtrhl pád hvězdy. Řek měl vládnout tenisu

Stále patří mezi světovou špičku, každý rok vyhraje nějaký turnaj, jenže na grandslamech pravidelně selhává. Stefanos Tsitsipas měl být jedním z hráčů, kteří převezmou vládu nad světovým tenisem. Velká očekávání ale nesplnil. Řecký tenista, majitel stále vzácnějšího jednoručného bekhendu, emotivně sepsul po turnaji v Montrealu vlastního otce a pak jej odvolal z pozice trenéra.

Možná, že ke každému slavnému sportovci náleží nějaká za vlasy přitažená historka o tom, jak se zrodila hvězda.

Malému Stefanosovi bylo devět let, když ho v noci probudilo něco nadpřirozeného, jakési volání osudu, jak mezní událost sám popsal.

Okamžitě se zvedl a spěchal do ložnice rodičů. Když se rozespalé oči jeho otce Apostolose otevřely, chlapec se do nich dlouze zadíval a dospěle prohlásil: "Tati, musím ti něco říct. Chci se stát tenistou. Mám rád soutěžení a mám rád výzvy."

Taková je tedy pohádka o Tsitsipasovi. O dekádu později byla z mladíka s vizáží surfaře prvotřídní světová senzace.

Aténský rodák už jako teenager přitahoval pozornost schopností konkurovat nejlepším a spoustu poklon si vysloužil jeho elegantní jednoručný bekhend.

Měl být nástupcem Rogera Federera a nahoru šel bleskovým tempem.

V roce 2021 už byl třetí na světě, hrál finále French Open a několikrát měl na dosah post světové jedničky. V roce 2023 došel do finále i na Australian Open, ale zase ostrouhal. V obou případech na raketě Novaka Djokoviče.

Jenže postupně jako by ztrácel své ostří. Jistě, hovořit o pádu u někoho, kdo je stále jedenáctým nejlepším tenistou světa, může být diskutabilní. Jenže od Tsitsipase se skutečně čekalo mnohem víc.

Na Wimbledonu a US Open v posledních letech s železnou pravidelností selhává, často už v prvních kolech vypadává. Je nevyrovnaný a ztrácí nervy. Letos sice vyhrál titul v Monte Carlu, od té doby se však trápí.

Rostoucí frustrace vybublala nejsilněji na povrch před týdnem během nevydařené kanadské "tisícovky".

Tsitsipas nezvládl hned svůj první zápas a ve dvou setech vypadl se 576. hráčem světa, Keiem Nišikorim.

Už během duelu dostal varování za ostrý výpad vůči svému otci a trenérovi v jedné osobě. Na tiskové konferenci po vyřazení s nevybíravými útoky proti němu pokračoval. Konkrétně si stěžoval na forhend a na to, že mu s jeho zlepšením Apostolos nedokázal pomoci.

"Upozorňoval jsem ho na to posledních pět dnů. To je i důvod, proč jsem s ním měl konfrontaci během zápasu. Pro mě je takový zápas velmi důležitý a potřebuju a zasloužím si trenéra, který slyší mou zpětnou vazbu a reaguje na ni," soukal ze sebe řecký hráč.

"Můj otec nebyl moc chytrý nebo dobrý při zvládání těchto situací. Není to poprvé, co to udělal. Jsem z něj opravdu zklamaný," kritizoval Tsitsipas, který krátkodobě spolupracoval s Patrickem Mouratoglouem nebo Markem Philippousisem, ale nikdy neměl za dlouhodobého hlavního kouče nikoho jiného než otce.

Že pohár jeho trpělivosti přetekl, ukázaly následující hodiny. Tsitsipas hned druhý den oznámil, že Apostolos už nebude jeho trenérem.

"S těžkým srdcem chci oznámit, že moje spolupráce s otcem jako trenérem skončila. Dám přednost tomu mít tátu v roli otce a jen otce," napsal a přece jen se omluvil za své chování.

"Uvědomil jsem si, že jsem udělal chybu, když jsem s tátou mluvil tak, jak jsem mluvil. Jako trenérovi jsem mu po mnoho let důvěřoval a považuju naše partnerství za úspěšné," uvedl s tím, že ho Apostolos bude na turnajích dál doprovázet a pomáhat mu s mimotenisovými záležitostmi.

Na dalším turnaji v Cincinnati se čerstvě šestadvacetiletý Tsitsipas rozloučil už ve druhém kole, podlehl Britovi Jacku Draperovi a jeho rozpoložení před blížícím se US Open zůstává tristní.

