Útočník Schick překvapivě chybí v nominaci na říjnové duely Ligy národů

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek povolal na říjnové zápasy Ligy národů s Albánií a proti Ukrajině dva nováčky gólmany Martina Jedličku a Antonína Kinského. Překvapivě chybí nejlepší střelec současného národního týmu Patrik Schick, jenž si chce doléčit drobné šrámy.

Po sedmi letech se do reprezentace vrací útočník Jan Kliment, lídr ligové tabulky kanonýrů. Hašek zveřejnil nominaci na tiskové konferenci v Praze.

Český tým příští pátek přivítá v Praze na Letné Albánii a o tři dny později nastoupí proti Ukrajině, která kvůli válečnému konfliktu s Ruskem využije azyl v polské Vratislavi. Haškovi svěřenci mají po zářijových úvodních zápasech skupiny B1 na kontě tři body - nejprve utrpěli debakl 1:4 v Gruzii a pak doma porazili Ukrajinu 3:2.

Kinský původně figuroval v nominaci reprezentační jednadvacítky, nakonec ale jednadvacetiletého gólmana Slavie využije "áčko". Premiérovou pozvánku do národního A-týmu dostal i šestadvacetiletý Jedlička, který se v Plzni vrátil mezi tyče po nedávné nemoci.

"O nominaci Tondy Kinského jsem rozhodl na základě diskuze s trenérem brankářů Radkem Černým. Už když dělal nominaci (trenér jednadvacítky) Honza Suchopárek, tak moc dobře věděl, že může přijít tato situace, že může být nominovaný s A-týmem. Nebyl tedy překvapený, počítal s tím dopředu," vysvětlil Hašek.

"Měli jsme to takhle naplánované, věděli jsme, že Tonda asi bude nominovaný. Je důležité, že v takhle mladém věku nasaje atmosféru A-týmu. Máme tu v současnosti tři nejlepší gólmany," doplnil jednašedesátiletý trenér.

Schick na začátku sezony v Leverkusenu spíše nepatří do základní sestavy, navíc ho trápí drobné zdravotní potíže. Autor 20 gólů za reprezentační "áčko" tak po dohodě s Haškem říjnový sraz vynechá.

"Za Patrikem jsme byli v Mnichově, když hráli na Bayernu. Domluvili jsme se, že tuto reprezentační přestávku využije k tomu, aby si doléčil drobné šrámy, které teď má. Sice mu nebrání nastupovat, ale v úvodu sezony ho limitují. Cílem je, aby se dostal do top formy a při příštím srazu nám mohl více pomoci," uvedl Hašek.

Kliment naposledy nastoupil za reprezentaci v listopadu 2017. Jednatřicetiletý útočník se po letním příchodu do Olomouce z Plzně dostal do skvělé formy a s devíti brankami vede střeleckou tabulku první ligy.

"Honza Kliment teď hraje výborně, ke gólu mu kolikrát stačí pár minut. Padá mu to tam, je to hráč, který může rozhodnout zápas. Dostal se do životní formy a myslím, že teď je čas, aby v reprezentaci byl," řekl Hašek.

Vedle Schicka schází také obránce Robin Hranáč, jenž po přestupu z Plzně do Hoffenheimu za německý klub zatím nenastupuje. "Potřebuje čas na adaptaci. Přejeme mu, aby zůstal pozitivní a pozici si v bundeslize vybojoval, protože potenciál na to určitě má. Jsem pevně přesvědčen, že bude brzy nastupovat v základní sestavě," uvedl Hašek.

Stejně jako v září chybí záložník Antonín Barák, který se nechal vyloučit v posledním utkání letního mistrovství Evropy v Německu při prohře 1:2 s Tureckem. Oproti minulému srazu se vrací po přestupu do dánského Midtjyllandu Jan Kuchta. Vedle něj je v nominaci nezvykle hned další pětice útočníků. "Jsou tam hráči, kteří rozhodují zápasy. Také proto jsme tentokrát vzali útočníků více," podotkl Hašek.

Tým se tradičně sejde v pondělí v poledne v Praze. Hašek byl po debaklu v Gruzii pod velkým tlakem, ale výkonný výbor jeho možné odvolání vůbec neřešil a ponechal ho ve funkci. Bývalý reprezentační záložník převzal národní mužstvo v lednu a smlouvu má do konce kvalifikace mistrovství světa, která začne v březnu příštího roku. V létě s týmem Hašek na evropském šampionátu vypadl už po skupině.

Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zahrát si o účast na vrcholných turnajích. Čtvrtý ročník je propojen s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší celky, které neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát.