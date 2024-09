Usměvavou královnu ledu národ zbožňoval. Její život přervala tragédie ve 22 letech

Úsměvem a skvělými výkony na ledě si podmanila fanoušky, sama měla ale často v duši smutek. A tragicky také příběh Hany Maškové skončil. Od narození slavné krasobruslařky a miláčka národa uplynulo právě dnes 75 let.

Na svět přišla 26. září 1949 v Praze. Strach o malou Hanu zvýraznila rodinná tragédie, se kterou se musela vyrovnávat její maminka. Dvě děti z prvního manželství totiž ubil jejich psychicky nemocný otec, který pak spáchal sebevraždu.

Ke krasobruslení se Hana dostala v pěti letech. Nechtěla totiž chodit do školky, a tak ji tatínek zavedl na Štvanici.

Talent a píle nadějné krasobruslařky, která musela na tréninky vstávat brzy ráno, se projevil takřka hned.

Do tajů krasobruslení ji zpočátku zasvěcoval někdejší mistr republiky v párové jízdě Karel Glogar. Po čase ho ve vedení temperamentního děvčátka, jež ale výuku bralo velmi poctivě, vystřídal Jaroslav Sadílek.

Už v deseti letech startovala na mistrovství republiky mezi dospělými, už ve čtrnácti se poprvé zúčastnila olympiády v Grenoblu. To už ji rok trénovala proslulá Míla Nováková.

"Na Hanku vzpomínám strašně ráda a s láskou, mezi námi neexistoval vyhraněný poměr trenér-svěřenec. Brzy jsem byla spíš její starší kamarádkou a důvěrnicí," líčila o 25 let starší Nováková serveru lidovky.cz.

S ní vybojovala Mašková v roce 1967 svou první medaili z ME - stříbrnou - a týž rok skončila třetí na světovém šampionátu ve Vídni.

Vrchol její sportovní kariéry přišel v roce 1968, kdy ovládla mistrovství Evropy a z dalších zimních her v Grenoblu přivezla bronz, což je dodnes jediný medailový úspěch české krasobruslařky na olympiádě.

Na tehdejší dobu předváděla fenomenální skoky a měla velmi ladný a elegantní projev. Její popularita stoupala i díky úsměvu, který jí vynesl přezdívku "Usměvavá královna ledu", o srdce fanoušků se dělila s gymnastkou Věrou Čáslavskou.

Sama však měla často v duši smutek. "Byla uzavřený člověk, čímž byla ve sportu výjimečná. Byl to vrozený introvert, který od raného věku zápasil s depresemi. Možná to souviselo s tím, že to na ni přenášela její maminka, která prožila velké životní trauma," uvedl publicista Petr Feldstein v dokumentu Českého rozhlasu.

Osudové setkání přišlo v jejích devatenácti letech, kdy se seznámila s bohémským textařem Jiřím Štaidlem. Ten jí ukázal i jiný život a svět, než představovala sportovní dřina.

Hned rok po největších úspěších se Mašková rozhodla kariéru uzavřít a podepsala tříletou smlouvu s Holiday On Ice.

S proslulou lední show zavítala i do Prahy a její vystoupení v rodném městě vidělo celkem na čtvrt milionu diváků.

I tak plánovala, že brusle odloží úplně. "Chtěla žít nezávislejším životem, než žila do té doby. Musela to pro ni být obrovská úleva, ale pak ji to začalo unavovat. Myslím, že se projevilo 15 let trvajícího stresu z krasobruslení a tréninkové řehole," podotkl Feldstein.

Než stihla svůj záměr uskutečnit, přervala její život tragická nehoda. Milovnice rychlých kol narazila 31. března 1972 ve francouzské obci Vouvray se svým oplem do kamionu a zraněním podlehla.

Bylo jí pouhých 22 let, pohřbena je na pražském Vyšehradě.

Jiří Štaidl, s nímž prožila spalující lásku, zemřel při autonehodě v Říčanech o rok později.