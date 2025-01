Uraženému Djokovičovi se omluvil komentátor, srbský konzulát chce jeho propuštění

Australský komentátor televizní stanice Channel Nine Tony Jones se omluvil Novaku Djokovičovi a jeho fanouškům za poznámky, kvůli kterým srbský tenista odmítl po nedělním zápase s Jiřím Lehečkou poskytnout rozhovor na kurtu.

Desetinásobný šampion Australian Open označil Jonesova vyjádření za urážlivá.

Prohlásil také, že stanici, která vlastní vysílací práva na úvodní grandslam sezony, nedá další rozhovor, dokud se Jones neomluví.

Djokoviče se dotkly jeho poznámky během pátečního duelu 3. kola s Tomášem Macháčem.

Reportér Channel Nine reagoval ve studiu v Melbourne Parku ve vysílání na povzbuzování skupiny srbských fanoušků slovy: "Novak je přeceňovaný. Novak už to má za sebou. Vykopněte ho. No, jsem rád, že mě neslyší."

V dnešním omluvném vyjádření na kameru Jones uvedl, že své poznámky považoval za pokračování probíhajícího špičkování se srbskými fanoušky.

"Evidentně to tak nebylo pochopeno," řekl a dodal, že se týmu někdejší světové jedničky soukromě omluvil už v sobotu, když se dozvěděl, že Djokovič jeho slova nebral s humorem.

Zvlášť prý lituje poznámky o vykopnutí, která mohla být pochopena jako odkaz na Djokovičovu deportaci z roku 2022 kvůli chybějícímu očkování proti covidu-19.

Před zveřejněním omluvy se do kauzy zapojil i srbský konzulát v Austrálii, který vyzval k propuštění novináře a uvedl, že podal stížnost australské komisi pro lidská práva.

V prohlášení uvedl, že komentáře byly "urážlivé a rasistické" a přispěly "k dalšímu podněcování diskriminace australských Srbů".

Djokovič zatím na omluvu nereagoval. Ve čtvrtfinále ho na Australian Open čeká duel se Španělem Carlosem Alcarazem.