"Nemá na to takové zápasy řídit." Friis se ostře pustil do rozhodčího Berky

Trenér Lars Friis měl velkou radost z postupu fotbalistů Sparty do finále domácího poháru, pořádně ho ale naštvalo, že rozhodčí Ondřej Berka už v prvním poločase nevyloučil plzeňského obránce Václava Jemelku. Na tiskové konferenci po výhře 1:0 označil výkon hlavního sudího za katastrofální. Podle dánského kouče Berka semifinálové utkání pokazil.

Jemelka dostal první žlutou kartu v 17. minutě za stažení Veljka Birmančeviče. Za dalších šest minut opět fauloval srbského křídelníka, tentokrát ale od Berky navzdory velkým protestům domácích hráčů a diváků karetní trest nedostal. Mezi oběma situacemi vstřelil Jaroslav Zelený jediný gól utkání.

"Musím říct, že rozhodčí je naprostá katastrofa. Jednoduše na to nestačil. Byly to dvě jasné žluté karty. U druhé vám ale řeknou, že to na žlutou nestačí. Ksakru. Buď je to žlutá karta, nebo není. Varovali mě před ním (Berkou). Jak je to možné? Nemá na to takové zápasy řídit," řekl Friis.

Nedovedl pochopit, že druhý faul Jemelky nevedl k jeho další žluté kartě. "Máte řadu pravidel, řiďte se jimi. Jsme tu od toho, abychom hráli fotbal. Nechápu, jak je to možné. Nebrečím a není to nic proti Plzni. Samozřejmě, že ho (Jemelku) stáhli o poločase, protože měli dohrávat v deseti. Udělal bych pochopitelně to samé. Je to katastrofa. Pokazil zápas. Musí to přestat," uvedl osmačtyřicetiletý Dán.

Viktoria o přestávce Jemelku raději vystřídala. "Bavili jsme se o poločase s Vencou. Po první žluté přišlo pár situací, kdy nevole diváků a stadionu mohla dotlačit rozhodčího, aby mu dal druhou žlutou. Proto jsme se rozhodli, že půjde do hry Honza Paluska, který druhý poločas zvládl velmi dobře. Takže ano, důvodem střídání bylo, aby Jemelka nedostal červenou kartu," prohlásil asistent plzeňského kouče Jan Trousil.