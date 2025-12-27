Přeskočit na obsah
Benative
27. 12. Žaneta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

U hokejistů Třince překvapivě končí trenér Moták

ČTK

Hokejový trenér Zdeněk Moták nečekaně končí na střídačce extraligového Třince. Po páteční porážce v Pardubicích jedenašedesátiletý kouč, který s Oceláři získal dva mistrovské tituly a aktuálně je vedl čtvrtou sezonu, rezignoval.

Zdeněk Moták, trenér
Zdeněk MotákFoto: CTK
Reklama

Tým převezme dosavadní asistent Boris Žabka. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.

Třinec je po 34. kole extraligy sedmý s odstupem osmi bodů na první Pardubice. Na ledě Dynama si Slezané připsali třetí porážku z posledních čtyř utkání, na kluzištích soupeřů prohráli osmkrát v řadě.

"Za výsledky a výkony mužstva jsem převzal osobní odpovědnost. Myslím si, že je férové vůči majitelům, vedení, realizačnímu týmu, hráčům a v neposlední řadě fanouškům postavit se k této situaci čelem. Děkuji všem," uvedl Moták, který tým převzal v roce 2022 po Václavu Varaďovi.

Moták, jenž dříve vedl Olomouc a působil i ve Spartě nebo Vítkovicích, koučoval Oceláře v 241 extraligových zápasech, z kterých jeho svěřenci 132 vyhráli.

Reklama
Reklama

"Není to pro nás snadné loučení. Osobně přiznávám, že Zdeňkovu rezignaci pro mě bylo strašně těžké přijmout. V Třinci po sobě zanechává velkou stopu nejen v podobě dvou titulů, ale i jako člověk. Mrzí mě, že jsme do aktuálního bodu vůbec dospěli. Ze sportovního hlediska ale cítíme, že tým impulz potřebuje a my musíme myslet na budoucnost," řekl sportovní ředitel klubu Jan Peterek.

Slezany v nedělním utkání proti Kladnu povede jako hlavní trenér Žabka a asistovat mu bude Jiří Raszka. Oba doposud spolupracovali s Motákem.

"Vzali jsme to v kabině tak, že jde zatím o nejmenší zásah do týmu. Musíme se zvednout. Budeme s Jirkou společně pokračovat a dělat maximum, aby se to povedlo co nejdříve," řekl Žabka.

Osmačtyřicetiletý bývalý slovenský obránce přišel do Třince letos, v neděli jej čeká premiéra na pozici hlavního trenéra.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Jiří Sovák
Jiří Sovák
Jiří Sovák

Komplikovaný nasupený morous. Sovák zavrhnul syna, původně měl i jiné jméno

I čtvrt století po své smrti je Jiří Sovák stálicí televizních obrazovek. Jeho robustní herecké portfolio čítá okolo 170 titulů, z nichž mnohé se často reprízují. Své postavy obohacoval protichůdnými vlastnostmi. Vysoký herec byl dle řady lidí od mládí tak nějak předurčen k rolím protivných starších mužů, s nimiž si ho spojujeme nejčastěji. Ať už jde o Marečku, podejte mi pero!, nebo Chalupáře.

Anděl na horách
Anděl na horách
Anděl na horách

Zlomená noha a sláva v SSSR. Film Anděl na horách pomohl změnit dobový humor

Anděl na horách, jenž v listopadu oslavil 70 let od premiéry, a jeho předchůdce Dovolená s Andělem patří k oblíbeným českým komediím. Oba filmy se v televizi často reprízují, horská odysea revizora Anděla je však přeci jen divácky o něco preferovanější. Proč tomu tak je a jak k dobovému úspěchu snímku přispěl Jaroslav Marvan?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama