U hokejistů Třince překvapivě končí trenér Moták

Hokejový trenér Zdeněk Moták nečekaně končí na střídačce extraligového Třince. Po páteční porážce v Pardubicích jedenašedesátiletý kouč, který s Oceláři získal dva mistrovské tituly a aktuálně je vedl čtvrtou sezonu, rezignoval.
Tým převezme dosavadní asistent Boris Žabka. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.
Třinec je po 34. kole extraligy sedmý s odstupem osmi bodů na první Pardubice. Na ledě Dynama si Slezané připsali třetí porážku z posledních čtyř utkání, na kluzištích soupeřů prohráli osmkrát v řadě.
"Za výsledky a výkony mužstva jsem převzal osobní odpovědnost. Myslím si, že je férové vůči majitelům, vedení, realizačnímu týmu, hráčům a v neposlední řadě fanouškům postavit se k této situaci čelem. Děkuji všem," uvedl Moták, který tým převzal v roce 2022 po Václavu Varaďovi.
Moták, jenž dříve vedl Olomouc a působil i ve Spartě nebo Vítkovicích, koučoval Oceláře v 241 extraligových zápasech, z kterých jeho svěřenci 132 vyhráli.
"Není to pro nás snadné loučení. Osobně přiznávám, že Zdeňkovu rezignaci pro mě bylo strašně těžké přijmout. V Třinci po sobě zanechává velkou stopu nejen v podobě dvou titulů, ale i jako člověk. Mrzí mě, že jsme do aktuálního bodu vůbec dospěli. Ze sportovního hlediska ale cítíme, že tým impulz potřebuje a my musíme myslet na budoucnost," řekl sportovní ředitel klubu Jan Peterek.
Slezany v nedělním utkání proti Kladnu povede jako hlavní trenér Žabka a asistovat mu bude Jiří Raszka. Oba doposud spolupracovali s Motákem.
"Vzali jsme to v kabině tak, že jde zatím o nejmenší zásah do týmu. Musíme se zvednout. Budeme s Jirkou společně pokračovat a dělat maximum, aby se to povedlo co nejdříve," řekl Žabka.
Osmačtyřicetiletý bývalý slovenský obránce přišel do Třince letos, v neděli jej čeká premiéra na pozici hlavního trenéra.
