Trpišovského odchod je pro mě sci-fi, říká Švancara. Je zvědavý, jak si poradí Sparta

"Slávistický trenér Jindřich Trpišovský si připsal dvousté vítězství v české lize, nikdo nemá víc. A udělá jich daleko, daleko víc. Nevěřím, že by ze Slavie jen tak odešel, to je pro mne sci-fi," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

Sparta neztratila ještě ani bod, venku vyhrála v Teplicích, na Bohemce a teď i v Jablonci.

Hraje velmi dobře, když se stane, že inkasuje, dokáže na vývoj zareagovat. Prohrávala doma s Pardubicemi i na Bohemce a zvládla to.

Má totiž fakt kvalitní a široký kádr. Lukáš Haraslín je v neskutečné formě, je to mimořádně chytrý hráč a prokazuje to.

Jsem jen zvědavý, jak to trenér Friis rozprostře, jak se to podaří skloubit, aby byli všichni spokojení. V mužstvu je hodně cizinců, každý chce hrát, mnozí nemají takovou vytíženost.

Otázkou je, zda to zvládne Jan Kuchta, který se víc přesídlil na lavičku. Byly obavy, že po odchodu kapitána Ladi Krejčího a trenéra Briana Priskeho to nemusí fungovat, ale zatím to klape.

Slavia sice dostala v lize první gól, ale nic to neznamená. Důležité jsou výsledky, což dokazuje její největší rival. Jde o to si gól vyhodnotit, koho to byla chyba, ponaučit se z něj.

Když se to přihodí ve vyhraném zápase, tak to tolik nebolí. Klobouk dolů před Teplicemi, jak se prezentovaly, projevilo se však, že i Slavia má nesmírně široký a kvalitní kádr.

Vytvořil si pevnou pozici, zapadá do celkové koncepce. Jedině kdyby se majitel rozhodl, že ho vymění. Ale nevím, kdo z českých trenérů by ho mohl zastoupit a pokračovat v jeho práci, musel by přijít jedině někdo ze zahraničí.

Plzeň neodepisovat

Třetí v boji o titul zůstává Plzeň, nevyřazoval bych ji. Někdo může namítnout, že hrála na půdě posledního, ale České Budějovice bych neodepisoval.

Kromě Pardubic, kdy i dost nešťastně prohrály, mohly kopat penaltu a nastřelily břevno, měly těžké soupeře, teď přicházejí klíčové zápasy. Jedou na Duklu, pak doma hostí Bohemku, pak do Jablonce. Souboj s Duklou bude pro oba utkáním pravdy. O záchranu budou bojovat oba, jen se ukáže, kdo bude mít lepší pozici.

Někdo třeba i škodolibě namítne, že léčba Franzem Strakou nepomáhá. Není to jen jeho vina, klub se potýká s mnohem většími problémy, které ani trenér nemůže ovlivnit. Sází na srdíčko a staví to na patriotismu, kdo nechce za Budějovice hrát, toho nedrží. Znovu opakuju, že utkání s Duklou bude pro oba týmy klíčové.

Trenér Dukly Petr Rada si postěžoval, že zase dostali gól v nastavení prvního poločasu, že si to mužstvo neohlídá. Ale to se stává, věřím, že zase v nastavení nějaký dají. Patří to do fotbalu. Mohli by vyprávět i jiní trenéři.

Slovácko? Šílená bilance

Po pěti kolech má Slovácko osm bodů, stojí na šesté příčce se skére 2:3! Čtyřikrát nedoslalo gól, ani se Slavií. To je nevídané, nepamatuju si, že by měl někdo takovou šílenou bilanci. Dva góly stačily ke dvěma výhrám.

Jestli však chceš na něčem stavět, tak na dobré obraně. Góly je ovšem potřeba také dávat, přišel Michael Krmenčík, bývalý reprezentant a král střelců. Jsem zvědavý, jak do toho skočí, jak se nadechne, zda se znovu prosadí.

Slovácko vyhrálo nad Baníkem, to jsou cenné body jako prase. Na sebevědomí, na klidnou práci. Je to velká vzpruha. Já to ovšem trošku čekal, že Baník bude po vystoupení v Evropě zranitelný, proto jsem to i sázel.

Velice se mi líbí Olomouc, posadila na lavičku ambiciózního a šikovného trenéra Tomáše Janotku. Dobře posílila, klíčový mužem se stal útočník Jan Kliment, který má neskutečnou fazonu. Vstřelil v pěti zápasech pět gólů a bude bojovat o korunu krále střelců.

Dalším nesmírně šikovným útočníkem je bahrajnský Júsuf Hilál v Bohemce. Vstřelil nádherný gól Spartě, nyní v Karviné. Vzal si míč, utekl všem, projel středem obrany a přesně zakončil.

Přitom působí, jako by to nic nebylo. Je obdivuhodné, jak u takových borců vypadá fotbal jednoduše. Když umí někdo ovládat skvěle míč v plné rychlosti, je vždycky zajímavý.

Petr Švancara Fotbalový komentátor Aktuálně.cz Bývalý ligový útočník. Narodil se 5. listopadu 1977.

Jeden z největších talentů českého fotbalu počátku 21. století. V nejvyšší soutěži nastupoval za devět různých klubů. Vychovala ho Zbrojovka Brno, odkud přestoupil do pražské Slavie. Góly dával i za Viktorii Žižkov nebo Slovácko, v zahraničí za Slovan Bratislava.

V české první lize odehrál 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.