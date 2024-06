"Třicet vteřin od cesty domů." Bellingham líčil, jak jeden kop udělal z psanců hrdiny

Největší senzace fotbalového Eura už byla na dosah. Outsider ze Slovenska vedl 1:0 nad Anglií, největším favoritem turnaje, a už běžela předposlední ze šesti nastavených minut. Jenže pak střihl nůžkami Jude Bellingham a uťal šokující výsledek. Vyrovnal na 1:1, na začátku prodloužení zatloukl další míč do sítě kapitán Harry Kane a Albion se udržel v šampionátu, postoupil do čtvrtfinále.

Bellingham, který den před utkáním oslavil teprve 21. narozeniny, byl vyhlášen hráčem zápasu.

"Jste třicet sekund od cesty domů. Cítíte, že jste zklamali národ, ale stačí jeden kop do míče a všechno je skvělé," řekl po utkání webu UEFA.

"Je to pocit, který už nechci zažít, ale když to takhle vyjde, je to nádherné. V zakončení jsme mohli být přesnější, ale tým ukázal, že má charakter," pochvaloval si hrdina dne.

Pochválil ho i Kane. "Jude dal neuvěřitelný gól a udržel nás při životě," uznal kapitán Anglie.

"Je to jeden z nejlepších fotbalistů, jaké jsme kdy měli," poklonil se mladému parťákovi.

Italský trenér Slováků Francesco Calzona i přes hořké vyřazení prohlásil, že je na mužstvo hrdý.

"Hráli jsme vyrovnanou partii proti týmu, jehož hodnota je obrovská," zmínil propastný rozdíl v kvalitě kádru.

"Druhou část prodloužení jsme sehráli prakticky na jejich polovině, k tomu není co dodat," doplnil v rozhovoru pro slovenskou televizi Markíza.

Kapitán Milan Škriniar pro stejnou stanici litoval, že jeho tým neudržel vedení. "Chybělo možná třicet vteřin a mohli jsme se radovat my," zmínil stejný časový úsek jako Bellingham-

"Ale takový je fotbal. Jsem hrdý na chlapce i na trenéra za celé období, co jsme spolu. Vytvořili jsme neuvěřitelnou partu, tím víc mě mrzí, že to končí takhle. Ale věřím, že se příště vrátíme ještě silnější," řekl stoper Paris St. Germain.

Ivan Schranz otevřel proti Anglii skóre, ovšem svoji trefu by vyměnil za postup. "Dal jsem třetí gól na turnaji, ale co z toho? Možná toho budeme litovat do konce života," posteskl si útočník pražské Slavie.

"Možná už nedostaneme další šanci, jako je tato, abychom přepsali historii. Nakonec se s tím nějak vyrovnáme, ale bude to trvat dlouho," povzdechl si.

Obránce Dávid Hancko prohlásil, že už dlouho nebyl z fotbalu tak smutný. "Vím, že je to jen hra, ale byli jsme velmi blízko něčemu výjimečnému, něčemu, o čem jsme snili. Udělali jsme všechno, co jsme mohli, Bellinghamův gól byl dýkou do srdce," řekl hráč Feyenoordu Rotterdam, který odehrál tři sezony za pražskou Spartu.