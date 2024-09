Trenér Ludogorce má plán na zastavení Slavie. Jenže od Karabachu dostal tým sedm gólů

Dočasný trenér fotbalistů Ludogorce Razgrad Zachari Sirakov je přesvědčený, že má plán, jak ve středečním utkání Evropské ligy čelit Slavii a zastavit ji.

Šestačtyřicetiletý bývalý obránce věří, že jeho svěřenci na úvod hlavní fáze soutěže s favoritem neprohrají. Na tiskové konferenci uvedl, že chce s mužstvem získat více než devět bodů a postoupit do jarní vyřazovací části.

"Před vstupem do soutěže vždy cítíte velké natěšení. Narazíme na osm různých soupeřů, jsme spokojeni, co nám přisoudil los. Je dobře, že začínáme doma. Doufám, že začneme dobrým výsledkem a neprohrajeme," prohlásil Sirakov.

Oba soupeři mají před vzájemným soubojem dobrou formu. Ludogorec osm soutěžních zápasů za sebou neprohrál, Slavia utrpěla ve 12 soutěžních duelech v sezoně jedinou porážku.

"Dobře známe mužstvo Slavie. Budeme čelit velmi agresivnímu týmu s vysokými a urostlými hráči. Musíme si dávat pozor na jejich silné stránky a čelit jim, jak nejlépe umíme. Máme představu, jak bychom je měli zastavit," řekl Sirakov.

S vedením si dal za cíl postup do vyřazovací fáze, kam po ligové části projde 24 mužstev. Osmička nejlepších přímo do osmifinále, dalších 16 celků pak do úvodního jarního kola. "Jsem docela ambiciózní trenér, stejně jako majitelé Ludogorce. Nechceme po ligové fázi končit," uvedl Sirakov.

"Potkáme opravdu různorodé soupeře. Mým přáním je v těch osmi zápasech uhrát více než devět bodů, ale každý soupeř je těžký. Nejdůležitější je začít pozitivním výsledkem proti Slavii Praha, který nám dodá sebevědomí do dalších zápasů," doplnil dočasný kouč Ludogorce, který převzal mužstvo v polovině srpna po debaklu 2:7 po prodloužení od Karabachu v domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů.