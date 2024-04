Trenér Bohemians zuřil: Sparta konec proválela. My jsme zase jako Santa Clausové

Pořádně naštvaný byl po pražském derby proti Spartě v 28. kole první ligy trenér fotbalistů Bohemians 1905 Jaroslav Veselý. Rozčílila ho především pasáž po vedoucí brance jeho týmu ve 40. minutě, po níž obhájci titulu na přelomu poločasů obrátili skóre a nakonec v Ďolíčku zvítězili 3:1.

Kouč "Klokanů" na tiskové konferenci litoval laciných inkasovaných gólů, které podle něj domácí rozdali Spartě jako Santa Claus dárky.

Vršovický celek se ujal vedení zásluhou Lukáše Hůlky, v nastavení první půli však vyrovnal Martin Vitík a v 48. minutě dokonal otočku Veljko Birmančevič, který poté stanovil konečný výsledek.

"Zápas jsme sami ve svůj neprospěch vyřešili za pět minut. Jak vždy za svým mužstvem stojím, tak dnes jsem na něj fakt naštvaný. Už o poločase to ode mě hráči slyšeli. Přesně jsem věděl, že takovouhle chybou a průběhem si zápas prohrajete," uvedl Veselý, který zároveň působí jako asistent trenéra u české reprezentace.

"Když chcete se silným soupeřem uspět, musíte vést aspoň o poločase a ne takhle zadarmo dávat dárky. Takový kvalitní soupeř to samozřejmě využije. Mrzí mě to za naše fanoušky, kteří nás skvěle podporovali. Dnes nejsem zklamaný, ale naštvaný," prohlásil šestačtyřicetiletý kouč.

Rozlítila ho i poslední obdržená branka. "Ve chvíli, kdy jsme chystali změny, inkasujete třetí gól a tím utkání vyřešíte. Nedopřejete si tím ani silnější tlak. Třetí gól byl za mě taky fiasko. Rychle rozehraná standardka, kterou ještě rozhodčí zastaví, vrátí. Naši hráči mají určené úkoly, ale vykašlou se na to. Dostat dva góly se Spartou přímo z rohu a z rychle rozehrané standardky, to jsme Santa Clausové a rozdáváme dárky," mínil Veselý.

Naštvání ho prý dlouho nepustí. "Byl bych možná radši, kdybychom dostali 0:3 v suchém triku, protože bych řekl, že jsme na soupeře neměli. Vadí mi určitá míra bázlivosti. Přesně se tam v těch pěti minutách (mezi góly Bohemians a Sparty) projevil strach o výsledek. Jak jsme dohráli posledních pět minut, tak tak jsme nehráli celý první poločas. Nebylo to tím, že by Sparta najednou byla lepší. Ale tím, že jsme se vyrovnali do vlastního vápna a mysleli si, že přežijeme pasivitou," řekl Veselý.

"(Útočník Sparty) Olatunji nám ukázal, jak se dohrává konec zápasu, ten to prosimuloval. Takhle jsme mohli hrát taky. Prováleli se ve vápně, zdržovali. To je ale legitimní, to nekritizuju. Zrovna tak jsme to mohli chytře dohrát my. Sparta nám ukázala, jak se dohrává zápas takticky bez většího problému. My jsme hráli jak naivní děti na pískovišti, které si chtějí zahrát. A myslí si, že hodí balon soupeři, postaví se v deseti do vápna, ať to soupeř dohraje. Jsem strašně naštvaný," podotkl Veselý.

Hráči si od něj vyslechnou kritiku adresně. "Je to otázka celého týmu. Je to pětiminutový blackout, který se přenese do druhého poločasu. Dostaneme gól na 1:2 a najednou hrajeme, dostupujeme, zkracujeme hřiště, kombinujeme pod tlakem. Když se zdá, že máme dobrý výsledek na dosah, je panika. Jestli se bojíme vítězit nad Spartou, tak ať fotbal nehrajeme," uvedl rodák z Hradce Králové.