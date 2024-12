Titul Slavie? Už jasná věc. Švancara vidí jedinou možnost, jak jí ještě může uniknout

"Hattrick Máry Matějovského ve 42 letech je odměna za to, s jakou pokorou ke kariéře přistupuje," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

Slavii na utkání do Olomouce doprovodily čtyři tisíce fanoušků, zabraly celou jednu tribunu. Mám obrovskou radost, když lidi na fotbal chodí, potvrzuje to, že je fotbal láká.

Ale přiznejme si - je to hodně tím, že Slavia míří za titulem, má ho v podstatě jistý. A také hraje fotbal, který se líbí. Proto nemají fandové problém vzít tisíc korun a jen na výlet na Hanou.

Přitom nejde jen o to utkání vidět. Slávističtí fanoušci jsou zajímaví vytvořenými chorey, snaží se, aby zaujali po celé Evropě, a docela se jim to daří.

Fanouškům hráči jejich přízeň vrátí tím, že i když se nedaří, jako nyní v Olomouci, tak výsledek otočí. Kvalita je opravdu silná. Platí mezi nimi nepsaný vztah: Vyhrajte a my budeme fandit. Jde o spojenou nádobu.

Od začátku ligy se probírá, kdo konečně Slavii skolí. Olomouc k tomu měla slušně nakročeno. Já tvrdím, že je to jeden z týmů, který dokáže potrápit a zaskočit každého.

Sigma má ambiciózního a takticky přemýšlivého trenéra Tomáše Janotku, který sleduje možnosti, jak nejlepší týmy zastavit. Kdyby dali domácí druhý gól, mohlo to dopadnout jinak.

Pochybovat o slávistickém titulu podle mého nelze. Zápasů je sice ještě dost, ale to by v zimě muselo vedení prodat trenéra Trpišovského, střelce Chorého a ještě Provoda. Jinak nevím, co by se muselo zásadního stát, aby se to pokazilo.

Rovněž Plzeň musela zápas v Karviné otáčet. Zasadil se o to dvěma góly Pavel Šulc. Obrovsky šikovný kluk s velkým fotbalovým srdcem, který je navíc gólový.

Stačí připomenout jeho trápení před několika lety, kdy zahazoval i ty nejvyloženější šance, až jsme ho ve fotbalových pořadech posílali k psychologovi. Najednou to zlomil a padá mu to tam.

Přenáší si formu i do nároďáku, má potenciál ho táhnout. Bohužel tady dlouho nezůstane, přijde hodně lukrativní nabídka.

Sparta v derby s Bohemians se štěstím uspěla, dánský trenér Lars Friis přiznal, že mužstvo může vyhrávat, ale na hezký fotbal se fanoušci těšit nemohou.

Každý by chtěl vítězit a ještě předvádět líbivou hru, ale to se podaří málokdy. Dlouhodobě to dokáže Slavia, přidaly se k ní Plzeň a také po nějakou dobu Sparta. Buďme rádi, že takové týmy máme, které pak divákům nabídnou zajímavé zahraniční soupeře.

Marek Matějovský se stal ve 42 letech, teď v prosinci mu bude už 43, nejstarším střelcem hattricku v historii ligy. Velká gratulace. Je to odměna za to, s jakou pokorou ke kariéře přistupuje.

Vím, co to v jeho věku obnáší, já to zabalil v sedmatřiceti, tělo už nechtělo pokračovat. A zdaleka jsem nebyl takový dříč jako Mára. Jeho profesionální přístup je úžasný, zodpovědnost velká.

Jeho nápady, myšlenky, přínos do hry jsou neustále cenné a inspirativní. Zvládl i lavičku, nemá problém jít na hřiště na dvacet minut, což ne každý starší hráč ustojí, když není v základu. Je tedy silný i v kabině.

Přestože Baník hrál v Hradci celý poločas v početní převaze, prosadil se jen těžko. Přisuzuje se to tomu, že nehrál Ewerton. Určitě moc chyběl, tým to poznamenalo.

Nejde ale jen o góly. Není při hře ta jeho jistota, že akce budou mít smysl a budou nebezpečné. Baník si musí ovšem zvyknout, že bez něj hrát bude, myslím si, že v zimě odejde. Věřím ovšem, že to půjde.

České Budějovice opět vysoko prohrály, už to vypadá až ostudně. Ozývaly se hlasy, že by bylo lepší, kdyby raději ligu nehrály. Ale takhle se to nedá brát. Klub má i mládež, přípravku, rodiče, které tam své děti dávají. A liga pořád nějakou hodnotu přináší.

Jde o to, jak půl roku, který máš před sebou, využijí. Musíš vycucat maximum. Asi spadneš, ale musíš získat něco do dalšího ročníku. Sestup jako katastrofu nevidím, pořád je to jenom sport, ovšem dokud je liga, je nutné z ní vytěžit co nejvíce.