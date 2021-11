Značka Krejčíková netáhne jako živel Emma. Máme pověst Divokého východu, říká expert

Byly to dva největší grandslamové příběhy sezony. Dvě nenasazené hráčky si senzačně sáhly na trofeje z tenisových podniků velké čtyřky. Češka Barbora Krejčíková a Britka Emma Raducanuová. Jenže zatímco na kurtu je pojí podobné cesty za slávou, v marketingu jsou jejich světy naprosto rozdílné.

Pokorná a skromná Krejčíková před necelým půlrokem uhranula svět precizním a technicky vyspělým tenisem, který ji dovedl k nečekanému titulu na French Open. Postupně proskákala až na třetí místo žebříčku, přitom loni byla ještě ve druhé stovce.

Ale na její popularitě ve světě se to příliš neprojevilo. Pořadatelé velkých turnajů její zápasy i nadále posílali na vedlejší dvorce a ani o sledování jejích profilů na sociálních sítích se nestrhla žádná rvačka. Na Instagramu ji momentálně sleduje asi 65 tisíc lidí.

Nabízí se tedy srovnání s Britkou Raducanuovou, která z kvalifikace US Open suverénním způsobem projela až k senzačnímu triumfu. Ta přes noc skokově nasbírala přes dva miliony sledujících a do týdne podepsala luxusní kontrakt se šperkařskou značkou Tiffany & Co.

"To je holka za miliardy dolarů. Je to jen začátek, není to jen o tom, co předvádí na kurtu, ale i o jejím původu, o tom, jaká je," prohlásil pro Eurosport agent Mark Borkowski, který v minulosti zastupoval zpěváka Michaela Jacksona nebo kapelu Led Zeppelin.

Raducanuová se narodila v Kanadě, její otec je Rumun, maminka Číňanka, ale žije a reprezentuje Velkou Británii. Její zásah na marketingovém trhu je tedy obrovský. Navíc je živelnou a bezprostřední hráčkou, které není cizí obléknout se do večerní róby a pózovat před fotografy.

Rodačka z Ivančic naopak zrovna nepatří mezi hvězdy sociálních sítí, soustředí se hlavně na tenis. Průlomová sezona pro ni byla takovým překvapením, že si sama teprve zvyká na to, jaké to je být na turnajích za hlavní hvězdu, a na všechny povinnosti, které z toho plynou.

České tenistky si na trhu navzájem konkurují

A nejlepší startovací pozice není ani to, že pochází z České republiky. "Nejde tolik o velikost trhu, spíš o vnímání naší země ze strany globálních korporací. Například menší Slovinsko má image prozápadní země, a má tak v některých jednáních paradoxně lepší startovací pozici než my nebo násobně větší Polsko. My si naopak s sebou neseme částečnou pověst ,Divokého východu´," řekl Aktuálně.cz výkonný ředitel Sport Invest Marketing Petr Hercík.

Tedy agentury, které se podařilo spojit dvojnásobnou olympijskou vítězku, lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou s velkými značkami, jako jsou Milka, Red Bull nebo Visa.

"Klíčové bylo aktivně pracovat na českém trhu, protože velká část těchto globálních smluv započala lokálními vyjednáváními. Pokud na českém trhu dokáže sportovec dosáhnout pravidelné, kvalitní a silné medializace a fanouškovské základny, tak při globálním vyjednávání máte solidní argument, že víte, co děláte," vysvětlil Hercík.

Podle něj právě v kvalitní medializaci a komunikaci s fanoušky české tenistky zaostávají. "Navíc si konkurují samy navzájem. Vedle Krejčíkové je tu Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Petra Kvitová nebo Kateřina Siniaková. Česká veřejnost nerozlišuje globálnost sportu, uvažuje pragmaticky - jsi nejlepší ve svém odvětví a reprezentuješ ČR, u tenisu je ale silná konkurence," uvedl.

To Britové našli v Raducanuové novou hvězdu. Po pomalu se loučícím Andym Murraym další grandslamovou šampionku. US Open vyhrála teprve jako druhá Angličanka v historii. Novinky z jejího života tak celý podzim plní stránky britských novin a zpravodajských portálů.

Velkou roli v posledních letech hrají sociální sítě. Nejlépe je na tom z českých tenistek Petra Kvitová, která na Instagramu komunikuje s 625 tisíci uživateli, Karolína Plíšková má zhruba o dvě stovky tisíc sledujících méně.

"Dnes jsou marketingová oddělení ve velkých firmách jako Nike nebo Adidas, která mají přesný přehled, jestli Kvitová má 600 tisíc sledovatelů a Ronaldo 18 milionů. Znám z jednání od společnosti Adidas, že kdysi ukončili spolupráci s tehdy druhou hráčkou Rumunkou Simonou Halepovou, protože měla nízký počet sledujících. Místo toho podepsali asi 30. hráčku světa," vzpomínal v rozhovoru pro magazín Coach marketingový promotér Miroslav Černošek.

I když Češky marketingově nepatří mezi megahvězdy tenisového okruhu, nemají se zač stydět. Hned sedm jich trůní v první padesátce žebříčku. Lepší už jsou v tomto ohledu jen Američanky, kterých je v top 50 osm.