Markétu Vondroušovou zaregistrovala většina českých tenisových fanoušků zřejmě v první polovině loňské sezony, kdy byla devatenáctiletá rodačka ze Sokolova takřka k neporažení a ovládla turnaj ve švýcarském Bielu. V březnu letošního roku nakoukla Vondroušová do první padesátky světového žebříčku, ale pak přišlo hlušší období, ve kterém Češka neobhájila body z loňska. Nejlépe hrála semifinále v Gstaadu, ale na French Open ani ve Wimbledonu neprošla přes první kolo. Jediný zápas nevyhrála Vondroušová ani na generálkách před US Open v Cincinnati a v New Havenu. Na grandslamu v New Yorku měla hrát kvalifikaci, ale díky odhlášení Vesninové šla přímo do hlavního pavouka.

Velká jízda tak mohla začít. V prvním kole postihla Češku výměna soupeřky, když na kurt místo zraněné Rumunky Buzarnescuové nastoupila Němka Barthelová. Vondroušová ji porazila 6:1 a 6:4. V další rundě narazila na finalistku Wimbledonu z před čtyř let Kanaďanku Bouchardovou a trpělivým výkonem ji přehrála 6:4 a 6:3. Už postupem do třetího kola si Vondroušová vylepšila grandslamové maximum, ale stejně si ještě vyšlápla favorizovanou Bertensovou z Nizozemska. Vítězku turnaje v Cincinnati a jednu z kandidátek na titul přetlačila poměrem 7:6, 2:6 a 7:6. V závěru byla v takové euforii, že zapomněla hlavní rozhodčí podat ruku, načež se na tiskové konferenci omlouvala. Česká teenagerka hraje ve Flushing Meadows životní turnaj a znovu si hlasitě říká o pozornost, a to nejen u fanoušků doma v Česku.