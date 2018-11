Takhle hladký průběh sobotního dne možná nečekal ani sám kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála. Před nedělními zápasy je však ještě stále opatrný. "Je to vždycky skvělý den, když vedete 2:0, ale stále zbývá velký kus cesty. V minulosti se už několikrát stalo, že to vypadalo jednoznačně, ale nakonec se ještě něco zamotalo. Byly to náročné zápasy pro obě holky z různých důvodů. Barbora proto, že to je její poslední Fed Cup. Katka zase zažívala velkou domácí premiéru a tlak publika zvládla."