Dánská jednička Caroline Wozniacká dává opět vzpomenou na své nejslavnější časy, kdy vládla světovému tenisu. Caroline byla světovou jedničkou již v roce 2010 a také o rok později, pak však přišel herní útlum. Na Turnaji mistryň se jí dařilo právě v přelomovém roce 2010, kdy došla až do finále.

Dánské tenistce, podobně jako její soupeřce, stále chybí v kariérní sbírce grandslamový titul. Nejblíže byla Wozniacká v letech 2009 a 2014, kdy ale v obou případech prohrála ve finále US Open. Na Australian 2011 došla do semifinále, a tak mezi její největší úspěch patří asi vítězství na juniorském Wimbledonu z roku 2006. Leto Dánka hrála hned sedm velkých finále, ale zvítězila jen v jediném, a to na konci září v Tokiu, kde přehrála 2:0 na sety Rusku Pavljučenkovou.