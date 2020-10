Muchová - Mertensová. Češka vyzve v osmifinále belgickou jedničku

Elise Mertensová není ve svých 24 letech žádné ořezávátko. Na okruhu WTA získala dosud 5 titulů, dalších 9 přidala ve čtyřhře. Jeden z nich je dokonce z loňského US Open. Ve dvouhře pak na grandslamu došla nejdále na Australian Open v roce 2018, kdy se probojovala do semifinále. Belgičance se v posledních měsících na tvrdém povrchu daří. V Cincinnati vypadla až v semifinále, o pár dní později skončila na US Open ve čtvrtfinále na raketě Viktorie Azarenkové, která tak byla na tomto turnaji přemožitelkou obou dnešních soupeřek.