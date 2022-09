Kvitová - Pegulaová. Češka hraje proti Američance v osmifinále US Open

První kolo US Open postavilo Jessice Pegulaové do cesty švýcarskou kvalifikantku Viktoriji Golubicovou, které favoritka povolila pouhé čtyři gemy. Domácí tenistka zdolala ve druhém kole rovněž ve dvou setech Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou, načež se nečekaně nadřela na postup v kole třetím, když proti Jüe Jüan z Číny ztratila druhý set, nicméně se skvěle zkoncentrovala do toho třetího, v němž protihráčce nadělila na cestu domů kanára.