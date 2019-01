"Samozřejmě mám za cíl být světovou jedničkou, a to už mnoho mnoho let, ale upřímně, hlavní je grandslamový titul," řekla Kvitová. "Kvůli tomu jsem tvrdě pracovala, abych si zase zahrála o velký úspěch, a jsem nesmírně šťastná." Od loňska je Kvitová štíhlejší a na kurtu rychlejší. "Doběhnu více míčů, dokážu se udržet déle ve výměně a pomáhá to psychice," řekla tenistka. "I v horku vydržím déle běhat a bojovat. Všechno do sebe zapadlo," usmívala se. Připomněla tak svou hladkou jízdou turnajem. Neztratila ještě ani jeden set, nejvíc jí potrápila v semifinále v prvním setu Daniele Collinsová, která ji dostala až do tie-breaku. V druhé sadě ale inkasovala kanára.