"Je to jedna z nejlepších hráček na světě, pro mě je důležité, že jsem vyhrála, takže se před zítřejším zápasem snad budu cítit lépe. Budu si víc věřit," doufá. Ve dvou případech z osmi dokázala hvězdnou Rumunku porazit, žádný zvláštní a předem připravený plán na ni ale nemá. "Těžko něco vymýšlet. V těch zápasech jsem ji přehrála přes výměny, žádný zběsilý tenis, střílení a zabíjení prvních míčů s ní úplně nejde, to by pak bylo z mé strany hodně chyb a ona si na to dává pozor a naopak moc nechybuje. To riziko musí být úměrné. Ve výměnách to s ní bude těžký, ale ne nemožný," věří.